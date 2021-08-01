Словакия возобновила пассажирские перевозки с Украиной: в страну снова курсируют автобусы

Словакия с 1 августа 2021 года возобновила пассажирские перевозки с Украиной.

Правительство объявило о правилах въезда для путешественников, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В частности, возобновление автобусных рейсов из Ужгорода в словацкий пункт пропуска "Вишне Немецке" состоялось в 7:00 воскресенья по киевскому времени.

"Согласно сообщению словацкой стороны, с 07:00 (по киевскому времени) 01.08.2021 года восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска "Вишне Немецке" (с украинской стороны — пункт пропуска "Ужгород")", — говорится в сообщении.

При этом правительство Словакии отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные меры.

В частности, все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет (по некоторым исключениям) должны будут пройти изоляцию в течение двух недель. Изоляция может проходить как в домашних условиях, так и в соответствующих учреждениях.

Выйти из самоизоляции можно будет, если за это время у прибывшего не обнаружат симптомов заболевания COVID-19 или если будет получен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также словацкие пограничники напомнили о необходимости заблаговременной регистрации всех путешественников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет въезд для полностью вакцинированных против коронавируса граждан Украины с 26 июля 2021 года.

Перед этим Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.

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Также Бельгия открылась для украинцев согласно рекомендации Совета Европейского Союза.

В свою очередь правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.

Напомним, в Европейском Союзе приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что согласно информации, поступившей от посольства Украины в Беларуси, въезд в эту страну временно приостановлен.

В то же время это ограничение не распространяется на иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропуску (проездным документам) ООН или проездным документам ЕС, а также членов их семей, следующих с ними.

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