Политика 1 час назад

"Слуга народа" поведет в Киевсовет "женский список": первый номер — жена главы МИД

Евгения Кулеба известна как координатор создания Сквера Небесной сотни и руководитель общественной организации "Город-сад"

Евгения и Дмитрий Кулебы. Фото: Facebook Евгении Кулебы Евгения и Дмитрий Кулебы. Фото: Facebook Евгении Кулебы
Евгения и Дмитрий Кулебы. Фото: Facebook Евгении Кулебы

Первым номером от партии "Слуга народа" на выборах в Киевский городской совет станет супруга действующего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, координатор создания Сквера Небесной сотни  Евгения Кулеба.

Об этом в штабе партии объявил глава политсилы Александр Корниенко, передает источник Delo.ua.

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"В штабе всерьез рассматривают план сформировать максимально "женский" список кандидатов во главе с кандидатом в мэры Ириной Верещук", — добавил собеседник.

Список других кандидатов от политсилы еще обсуждается.

Евгения Кулеба — руководитель общественной организации "Город-сад", которая занимается реализацией урбанистических проектов, созданием комфортных публичных пространств и развитием городских локаций. Также она была координатором создания Сквера Небесной сотни на Михайловской улице в Киеве. Для полноценной реализации этого проекта команде пришлось побороться за передачу права собственности на участок, на котором расположен сквер, с частным застройщиком, планировавшим там строительство отельного комплекса.

Супруга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Пара воспитывает двоих детей.

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Напомним, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Ранее стало известно, что супруга пятого президента Украины Петра Порошенко — Марина Порошенко — возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевсовет.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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