Политика 40 минут назад

"Слуга народа" продолжает лидировать в местных советах по данным параллельного подсчета

До этих выборов в городских и районных советах депутатов от "Слуги народа" не было вообще

Фото: пресс-службы партии Фото: пресс-службы партии
Фото: пресс-службы партии

По результатам обработки данных с 80% участков, депутаты от "Слуги Народа" получают 19% мест в областных советах и 17% — в районных. Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа" со ссылкой на параллельный подсчет голосов, который проводит партия.

Так, "Слуги Народа" получат 910 мандатов депутатов районных советов из 5366. А в областные советы в целом по Украине проведут 307 депутатов из 1660 возможных. Таким образом "Слуга народа" получит больше всего мандатов в областные и районные советы среди всех национальных партий, участвовавших в выборах. И будет иметь весомое влияние на формирование местной политики.

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"Для сравнения, в областных советах по всей стране "Европейская солидарность" будет иметь 262 мандата, "оппозиционная платформа — за жизнь" — 222, "Батькивщина" — 177", — говорится в сообщении.

Политологи прогнозируют формирование ситуативных коалиций в местных советах. И отмечают высокую конкурентность выборов, которую обеспечила действующая центральная власть, не использовав в свою пользу административный ресурс, передает пресс-служба "Слуги народа".

"Это, пожалуй, первые выборы, когда административный ресурс не сыграл какой-то заметной роли для достижения результатов со стороны власти. Но здесь есть существенное замечание, которое надо учитывать. Когда я говорю об админресурсе, то имею в виду в исполнении центральной власти. То есть у господина Президента и у пропрезидентской фракции монобольшества в Верховной Раде. Если мы внимательно посмотрим на ход этих процессов на местах, то увидим, что все-таки в некоторых городах именно местная власть пыталась использовать свой властный потенциал, чтобы обеспечить тот или иной результат", — считает политолог Валентин Гладких.

Напомним, 25 октября по всей Украине прошли выборы в местные органы власти. Местные советы будут сформированы по результатам состоявшегося голосования, а в городах, где претенденты на кресла мэров не набрали более 50% голосов от общего количества проголосовавших, 15 ноября пройдет второй тур выборов городских голов.

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