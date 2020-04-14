"Слуга народа" рассказал, когда Рада сможет рассмотреть "антиколомойский" закон

Верховная Рада Украины сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках (так называемого "антиколомойского" закона) не раньше мая.

Об этом рассказал журналистам после заседания фракции "Слуги народа" первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

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"Если мы примем в среду изменения в регламент (а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали "землю" (законопроект о рынке земли), нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать. Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте. Он войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи. И в начале мая мы можем переходить к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках", — сказал Корниенко.

Он добавил, что профильный комитет может рассматривать поправки к законопроекту по более либеральной процедуре.

"Там можно идти, по так называемому, постатейному рассмотрению, когда рассматривается каждая статья и голосуется независимо от количества поправок к ней, а всем инициаторам поправок дается определенное время, например, по две минуты. Фактически на каждую статью идет час… По предварительным подсчетам, комитету по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики приблизительно семь рабочих дней надо, чтобы в постатейном режиме рассмотреть", — отметил нардеп.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

25 марта часть депутатов из "Слуги народа" призвала как можно скорее принять "антиколомойский" закон, чтобы получить помощь от МВФ и избежать дефолта.

В тот же день на сайте Рады зарегистрировали сразу три альтернативных законопроекта. Их авторами стали соответственно соратник Игоря Коломойского депутат Игорь Палица, депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, которого также связывают с Коломойским, и депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая работала на канале "1+1", принадлежащем Коломойскому.

Ко вторнику, 7 апреля, к документу подано уже больше 16 тысяч правок.