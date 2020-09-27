Политика 50 минут назад

Нардеп из"Слуги народа" решил покинуть партию Зеленского (ВИДЕО)

Нардеп заявил об обширной коррупции в рядах политической партии "Слуга народа"

Николай Галушко. Фото: скриншот видео Facebook Николай Галушко. Фото: скриншот видео Facebook
Николай Галушко. Фото: скриншот видео Facebook

Народный депутат Николай Галушко заявил о выходе из партии фракции "Слуга народа". Как сообщает "Интерфакс-Украина", нардеп избирался на 97 округе в городе Бровары Киевской области.

По словам Галушко, все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

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"Владимир Александрович, в 2019 году я вместе с вами шел на выборы. После избрания вас президентом я шел вместе с вами на выборы в Верховную Раду. Весь это путь прошла со мной команда единомышленников, которая работала за идею, за изменение отношения власти к людям. Прошло почти два года, но, к сожалению, ничего не изменилось", — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что при недавнем совершении делении на районы, "исключительно с политическим подходом, кулуарная политическая игра руководства "Слуги народа" едва не уничтожила мой родной Броварской район".

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"А сейчас на местных выборах все места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будет. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", — заявил Галушко.

Напомним, что по данным опроса Киевского международного института социологии, который проводился с 12 по 16 сентября, если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" получила бы 21,5%.

Второй оказалась бы "Европейская солидарность" (17,8%), а третьей — "Оппозиционная платформа — За жизнь" (16,3%).

 

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