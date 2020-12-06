Происшествия 10 минут назад

Смелянский предупредил о мошенниках, рассылающих электронные письма якобы от "Укрпочты"

С целью собрать номера банковских карт для последующих списаний

Фото: "Укрпочта" Фото: "Укрпочта"
Фото: "Укрпочта"

Генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский предупредил о мошеннической email-рассылке якобы от почтового оператора.

Об этом он написал в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Некоторые из Вас получили на email-рассылку якобы от "Укрпочты", с требованием заплатить 2:15 пошлины на международную посылку (копия в первом коменте). Это мошенничество!", — заявил Смелянский.

"И не с целью собрать 2:15, а с целью собрать номера Ваших кредитных карт для последующих списаний", — уточнил он.

В связи с этим гендиректор компании заверил, что "Укрпочта" не делает такие рассылки, более того, таких email даже нет в базе компании.

Смелянский также призвал ни в коем случае не нажимать на ссылку и не давать номер банковской карты.

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"Мы делаем все возможное, чтобы установить источник (это уже точно не "Укрпочта"), чтобы предотвратить потери клиентов (а некоторые даже не наши клиенты). Будьте внимательны — в период вируса мошенники не расслабляются", — резюмировал руководитель почтового оператора.

Напомним, с 1 ноября 2020 года 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" начали работать без выходных.

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