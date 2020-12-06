Смелянский предупредил о мошенниках, рассылающих электронные письма якобы от "Укрпочты"

Генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский предупредил о мошеннической email-рассылке якобы от почтового оператора.

Об этом он написал в Facebook.

"Некоторые из Вас получили на email-рассылку якобы от "Укрпочты", с требованием заплатить 2:15 пошлины на международную посылку (копия в первом коменте). Это мошенничество!", — заявил Смелянский.

"И не с целью собрать 2:15, а с целью собрать номера Ваших кредитных карт для последующих списаний", — уточнил он.

В связи с этим гендиректор компании заверил, что "Укрпочта" не делает такие рассылки, более того, таких email даже нет в базе компании.

Смелянский также призвал ни в коем случае не нажимать на ссылку и не давать номер банковской карты.

"Мы делаем все возможное, чтобы установить источник (это уже точно не "Укрпочта"), чтобы предотвратить потери клиентов (а некоторые даже не наши клиенты). Будьте внимательны — в период вируса мошенники не расслабляются", — резюмировал руководитель почтового оператора.

Напомним, с 1 ноября 2020 года 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" начали работать без выходных.