Происшествия 2 часа назад

Смертельное ДТП на Львовщине: Daewoo вылетел в кювет, погибли 2 человека (ФОТО)

После столкновения с отбойником автомобиль съехал в кювет и перевернулся

Фото: полиция Львовской области Фото: полиция Львовской области
Фото: полиция Львовской области

8 октября около полуночи на автодороге Киев — Чоп возле села Хоросно Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, на указанном участке автомобиль Daewoo Sens врезался в отбойник, съехал в кювет и перевернулся.

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В результате происшествия 40-летний водитель автомобиля и его пассажир, 27-летний житель Львова, погибли на месте происшествия.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины.

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Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 29 сентября около 19;50 по местному времени в польском городе Ржгов произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли трое граждан Украины.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши в результате ДТП, произошедшего в среду, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины — мужчины в возрасте 37 и 39 лет.

Все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.

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