Происшествия 1 час назад

Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист сбил пешехода, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

В результате аварии на месте погибли пешеход, пассажир мотоцикла, а водитель скончался в карете "Скорой помощи"

Фото: dtp.kiev.ua Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

Вечером 15 сентября в Киеве на пересечении улиц Леся Курбаса и Вацлава Гавела произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель мотоцикла Yamaha сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Кратко и по делу в Telegram

"Двое погибли, пилота в срочном порядке госпитализировали, но не довезли, погиб в дороге", — говорится в сообщении.

В dtp.kiev.ua отмечают, что удар был такой сильный, что мотоцикл пролетел после столкновения порядка 120 метров.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая и будет выяснять все обстоятельства этого происшествия.

Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября на трассе Киев — Ковель водитель мотоцикла на встречной полосе столкнулся с автомобилем ИМ-75, в результате чего погибли мотоциклист и его пассажирка.

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 сентября в Коломыйском районе Ивано-Франковской области легковой автомобиль столкнулся с фурой. 

В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В поселке Чабаны под Киевом взорвался газопровод: "Нужно смываться отсюда" (ВИДЕО)
В поселке Чабаны под Киевом взорвался газопровод: "Нужно смываться отсюда" (ВИДЕО)
Конкуренция растет: в Киеве заработал новый сервис аренды электросамокатов KIWI
Конкуренция растет: в Киеве заработал новый сервис аренды электросамокатов KIWI
В Киеве разработали проект по реконструкции Бессарабской площади (ФОТО)
В Киеве разработали проект по реконструкции Бессарабской площади (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
12 систем масштабирования бизнеса: как вырасти до 95 филиалов в 20 странах мира — Дмитрий Корчевский, ШАГ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Вторая жизнь секонд хенда за 550 евро: Дубилет объявил о запуске нового проекта

  3. НБУ остановил все неидентифицированные электронные деньги в Украине

  4. ПриватБанк назначил организатора процесса продажи "Буковели" и стадиона "Днепр"

  5. Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист сбил пешехода, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...