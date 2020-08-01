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В мире 1 час назад

Смертельное ДТП в Судане: грузовик протаранил микроавтобус, погибли 13 человек

Авария произошла из-за неосторожного вождения и неверных маневров водителя грузовика

Судан. Фото: Getty Images Судан. Фото: Getty Images
Судан. Фото: Getty Images

Сегодня, 1 августа, в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Гезира в центральной части Судана по меньшей мере 13 человек погибли и еще 51 получил травмы сегодня.

Как заявили в пресс-службе суданской полиции, у населенного пункта Эль-Данагла грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом, передает "Синьхуа".

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Отмечается, что авария произошла из-за неосторожного вождения и неверных маневров водителя грузовика.

В агентстве отмечают, что Судан входит в число стран с самой высокой смертностью из-за ДТП.

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Основными причинами аварийности являются неосторожное вождение, неудовлетворительное состояние дорог и плохо развитая система утилизации транспортных средств.

Напомним, 13 декабря 2019 года в штате Баучи на северо-востоке Нигерии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 25 человек, еще один серьезно пострадал.

В середине ноября на западе Словакии, около города Нитра, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

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