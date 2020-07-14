Политика 1 час назад

Смешко составит более серьёзную конкуренцию Кличко, чем кандидаты от власти — аналитик

Острота борьбы на местных выборах будет не сравнимой с последними парламентскими выборами

Игорь Смешко. Фото: пресс-служба партии "Сила и Честь" Игорь Смешко. Фото: пресс-служба партии "Сила и Честь"
Игорь Смешко. Фото: пресс-служба партии "Сила и Честь"

Аналитик Агентства международных исследований Игорь Соловей считает, что что Игорь Смешко может составить Виталию Кличко куда более серьёзную конкуренцию, чем любой из кандидатов от власти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Принять участие в местных выборах решил Игорь Смешко со своей политсилой партией "Сила и Честь" (СиЧ). Такое решение было принято в прошлый четверг на закрытом заседании политсовета. На нем обновили состав, избавившись от "предателей" на парламентских выборах. При чем список партии СиЧ в Киевсовет возглавит сам Смешко", — сообщил Соловей.

Кратко и по делу в Telegram

Публично об этом еще не анонсировалось, отмечает аналитик. Соловей считает, что желание Игоря Смешко участвовать в избирательной кампании не ограничится Киевсоветом — он также будет баллотироваться на должность мэра Киева.

"Этим Смешко может составить Виталию Кличко куда более серьёзную конкуренцию, чем любой из кандидатов от власти типа тищенок-дубинских", — считает политэксперт.

По мнению Соловья, поход в мэры для Игоря Смешко — это промежуточный этап перед будущими президентскими выборами.

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"Он ищет возможность показать людям на практике, что такое "сильная рука", сильная власть. Очевидно, что мэрство для Смешко — наилучший способ добраться к президентству: ради имиджа и подготовки к президентским выборам он постарается быть очень хорошим мэром... Поэтому если Смешко победит, то в первую очередь бросит все силы на борьбу с коррупцией и воровством в Киеве", — полагает Соловей.

Аналитик провел параллель с польским сценарием, где у нынешнего президента Анжея Дуды чуть не выиграл действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Поэтому Соловей считает очевидным, что мэрство для Смешко — наилучший способ добраться к президентству. 

Аналитик подытожил, что накал страстей на местных выборах в Украине будет нешуточным, сравним по своему уровню с парламентскими.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года.

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