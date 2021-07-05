СМИ рассказали о "бэкофисе" Укрзализныци: в него входят экс-чиновники Госгеонедр

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик назначил своими советниками бывших чиновников Госслужбы геологии и недр Украины – Дениса Жегалова, Дмитрия Кащука, а также Дениса Пугача, имеющего отношение к ГПЗКУ, и экс-первого министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, который работал в Госгеонедрах при предыдущих правительствах. Они составляют основу "бэкофиса" госкомпании, который принимает реальные решения по управлению предприятием, пишет РБК-Украина.

Издание отмечает, что после Революции достоинства Минэкологии и его "подшефные" структуры, в том числе и Госгеонедра, отошли по "квоте" коалиционного правительства представителям партии "Свобода". Госгеонедра возглавил Дмитрий Кащук, который может быть креатурой спонсора партии Игоря Кривецкого.

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Одним из главных скандалов, в котором фигурировал Кащук, стало расследование Службы безопасности Украины о незаконной добыче янтаря в Ривненской области. По данным журналистов со ссылкой на пресс-службу СБУ, в августе 2014 Кащук и другие сотрудники Госгеонедр, вместе с должностными лицами ГП "Бурштын Украины" подписали договоры с подконтрольными структурами о геологическом изучении месторождения янтаря, хотя на самом деле попросту незаконно добывали драгоценный камень.

Кроме того, Кащуку также вменяли передачу по заниженной цене месторождений газа в Полтавской и Сумской областях фирмам-однодневкам.

Вместе с Кащуком из Львова в Госгеонедра переехал и Денис Жегалов. Журналисты программы "Схемы" выяснили, что он мог быть причастен к незаконному получению в разработку Олеговского месторождения камня лабрадорита.

Также Кащук и Жегалов могут быть причастны к незаконному отчуждению золотоносного месторождения в Закарпатье, пишет издание.

Экс-первый замминистра инфрастурктуры Дмитрий Абрамович, который также сейчас пришел в "УЗ", в 2016-2017 гг. также работал в Госгеонадрах. "Наші гроші" писали, что он мог быть причастен к раздаче на "льготных" условиях лицензий на разработку месторождений окружению Игоря Котвицкого.

В министерстве Абрамович уже курировал УЗ. Как чиновник он запомнился скандалами с декларированием дорогих автомобилей и квартир, которые согласно формальным доходам, он и его семья не могли себе позволить. Кроме того, журналисты называли его куратором схемы с масштабным разворовыванием средств УЗ при закупках дизельного топлива, а также машинного масла.

Еще одним советником главы УЗ является Денис Пугач. В 2019 году он баллотировался в парламент по спискам партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Пугача также называли "смотрящим" в Аграрном фонде от российского олигарха Алексея Федорыча (в 2018 году фигурировал в расследованиях НАБУ, был объявлен в розыск), проживающего в Монако, который также инвестирует в местный футбольный клуб.

Некоторое время Пугач был причастен к работе ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод", в частности, курировал схему поставок кабельно-проводниковой продукции, а также обеспечивал подключение сторонних потребителей к электрическим сетям "Укрзализныци", вероятно, через собственные подконтрольные коммерческие структуры.

В нынешней структуре УЗ также есть как минимум два менеджера, приближенных к премьер-министру Денису Шмыгалю. Это Александр Заруба, директор по коммерческой работе и логистике УЗ, и Дмитрий Романюк, директор по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти.

Заруба контролирует всю грузовую работу Приднепровской железной дороги, в частности нагрузку по Криворожскому железорудному бассейну, влияет на систему распределения вагонов в пользу отдельных участников рынка.

Романюк известен как студент, бросивший яйцом в Виктора Януковича в 2004 году. С 2015 года работал директором департамента по международному развитию Ивано-Франковской ОГА. В 2019-м получил должность заместителя председателя ОГА (председателем был Шмыгаль).

Также значительное влияние на работу УЗ, по данным РБК-Украина, имеет Игорь Купранец, бывший заместитель председателя Нацполиции, бывший директор департамента защиты экономики. Несмотря на увольнение в 2019 году, считается близким к Арсену Авакову.

В 2017 году сообщалось, что Купранец имел отношение к охранной фирме, которая имела подряды по охране морских портов. Ранее работал заместителем начальника Департамента по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми МВД (соответствовало, в частности, по борьбе с проституцией). Был также заместителем начальника ГУБОП и руководителем Антикоррупционного бюро Нацполиции. Возглавлял департамент спецрасследований.