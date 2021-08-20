СНБО постановил восстановить усадьбу Барбана в Киеве

Совет национальной безопасности и обороны постановил восстановить усадьбу Барбана конца XIX века, которая была снесена застройщиком утром 20 августа в Киеве. Об этом на брифинге по итогам заседания СНБО сообщил пресс-сектретарь Президента Владмира Зеленского Сергей Никифоров.

"СНБО принял решение, во-первых, дать оценку уничтожения усадьбы Барбана, если там есть криминальный элемент — начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенную достопримечательность", — сказал Никифоров.

Он добавил, что на заседании было также принято решение провести аудит культурных памятников Украины.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что СНБО решил рассмотреть этот вопрос по просьбе министра культуры Александра Ткаченко.

"Мы пригласили главу КГГА господина Кличко, чтобы с ним пообщаться именно по этому вопросу. К большому сожалению он по пока неизвестных нам причин не смог быть на заседании СНБО. Поэтому рассмотрение этого вопроса происходило при его отсутствия. Я думаю в следующий раз Виталий Анатольевич найдет время посетить заседания СНБО". — сообщил Данилов.

Он добавил, что на СНБО дали протокольное поручение всем местным администрациям провести проверку всех культурных объектов, которые попадают под закон об охране культурного наследия. Как только отчеты будут готовы этот вопрос будет рассмотрен повторно.

Напомним, в Киеве рано утром 20 августа два экскаватора снесли усадьбу Барбана конца XIX века, располагавшуюся на улице Обсерваторной, 6.

Позже Мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил, что был приглашен на заседание Совета национальной безопасности и обороны 20 августа, однако присутствовать на нем не будет.

Напомним также, что ранее Минкульт при поддержке областных администраций, мэров исторических городов и руководителей национальных заповедников призвали Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты №4561 и №4562 о противодействии хаотичной застройке.

Напомним также, что предыдущий громкий скандал вызвал снос в Киеве в апреле исторического особняка Уткина на улице Симона Петлюры, 29, что рядом с железнодорожным вокзалом.