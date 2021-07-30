СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 30 июля в Краматорске Донецкой области утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Об этом рассказал на брифинге после заседания министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности. В предыдущие 30 лет внешняя политика, конечно существовала, но из-за отсутствия стратегического продуманного подхода у нас были шатания и прыжки из стороны в сторону и недостаточную эффективность работы по ряду направлений", — отметил он.

По словам министра, президент Владимир Зеленский ставил задачу, чтобы такая стратегия была создана и при этом была "не водянистой", и данный результат был достигнут. Кулеба отметил, что целью внешней политики в стратегии названо ее утверждение в мире как сильной и авторитетной европейской страны.

В целом документ содержит 254 пункта и определяет шесть приоритетных направлений: обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействие агрессивной политике России, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, защита прав и интересов украинцев за рубежом, а также продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Глава МИД также отметил, что главные месседжи, на которых строится стратегия — это: "Украина — активный участник международной политики", "Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира" и "Украина — страна новых экономических возможностей.

По его словам, заложенные в документ тезисы будут заложены в каждый шаг, который будет осуществляться Украиной на внешнеполитической арене.

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