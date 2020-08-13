Партия "Голос" потеряла рейтинг: какие партии сегодня прошли бы в Верховную Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент бы прошло пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром SOCIS совместно с Центром Разумкова. Исследование проводилось с 21-го по 28 июля методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

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Победила бы на выборах, как и год назад, пропрезидентская партия "Слуга народа" с результатом 25,5%. Второй по уровню поддержки стала бы "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 18,3%, а третьей — "Европейская солидарность" (18,1%). Помимо этого в ВР была бы представлены депутаты от "Батькивщини" (10,4%), а также партия "Сила и честь" (6,5%). Напомним, что последняя сегодня не представлена в парламенте ни одним народным депутатом.

Остальные политические силы не преодолели бы пятипроцентный барьер. Среди них и сегодняшняя парламентская партия "Голос". Она бы набрала только 2,2%.

Напомним, что ранее генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) и профессор Киево-Могилянской академии Владимир Паниотто заявил, что избиратели, разочаровавшиеся в президенте Владимире Зеленском и партии "Слуга народа", преимущественно становятся сторонниками Юрия Бойко и "Оппозиционной платформы — За життя", а также повышают рейтинг "Партии Шария".

По словам эксперта, Зеленский является компромиссной фигурой и пытается угодить всем сторонам украинского политикума с тем, чтобы не терять свой рейтинг. Однако, это приводит к тому, что им не довольны ни проевропейские, ни пророссийские силы. И сейчас те 26% избирателей, которые, согласно исследованиями, разочаровались в Зеленском, преимущественно стали сторонниками сопредседателя фракции "Оппозиционной платформы — За життя" Юрия Бойко.