Общество 1 час назад

Соцопрос: украинцы рассказали, кому из политиков больше всего доверяют

Больше всего украинцы не доверяют экс-премьеру Арсению Яценюку, бывшему президенту Петру Порошенко и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко

2% украинцев не знают, кто такой Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko 2% украинцев не знают, кто такой Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
2% украинцев не знают, кто такой Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

По состоянию на конец ноября 2020 года большинство украинцев высказывают недоверие ко всем украинским политикам.

Несколько чаще доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 44%, однако не доверяют — 53%), следует из опроса Социологической группы "Рейтинг".

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В частности, мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% и 54% — не доверяют, еще 2% не знают его.

В свою очередь бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяет 31% и 58% — не доверяют, еще 7% не знают его.

Действующему спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 27% и 32% — не доверяют, еще 35% не знают его.

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, 71% — не доверяют.

Лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, а 53% — не доверяют, еще 18% не знают его.

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Лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 22%, 75% — не доверяют.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, а 65% — не доверяют, 7% не знают его.

Бывшему премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 15%, а 78% — не доверяют, 3% не знают его.

Нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 15%, а 46% — не доверяют, еще 34% не знают его.

Руководителю Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 44% — не доверяют, а 42% не знают его.

Известно, что опрос проведен 28 — 30 ноября 2020 года среди 2 500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Напомним, по данным опроса соцгруппы "Рейтинг", большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, а 62% — не удовлетворены.

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