Соцопрос: украинцы рассказали, кому из политиков больше всего доверяют

По состоянию на конец ноября 2020 года большинство украинцев высказывают недоверие ко всем украинским политикам.

Несколько чаще доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 44%, однако не доверяют — 53%), следует из опроса Социологической группы "Рейтинг".

В частности, мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% и 54% — не доверяют, еще 2% не знают его.

В свою очередь бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяет 31% и 58% — не доверяют, еще 7% не знают его.

Действующему спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 27% и 32% — не доверяют, еще 35% не знают его.

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, 71% — не доверяют.

Лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, а 53% — не доверяют, еще 18% не знают его.

Лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 22%, 75% — не доверяют.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, а 65% — не доверяют, 7% не знают его.

Бывшему премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 15%, а 78% — не доверяют, 3% не знают его.

Нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 15%, а 46% — не доверяют, еще 34% не знают его.

Руководителю Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 44% — не доверяют, а 42% не знают его.

Известно, что опрос проведен 28 — 30 ноября 2020 года среди 2 500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Напомним, по данным опроса соцгруппы "Рейтинг", большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, а 62% — не удовлетворены.