Политика и экономика 40 минут назад

Сокращение Госстата на 1770 человек повлияло на наш потенциал, — глава службы Вернер

Решение о сокращении сотрудников районных подразделений принял осенью прошлого года Дмитрий Дубилет, который занимал тогда пост министра Кабинета министров

Глава Государственной службы статистики Игорь Вернер. Фото: Иван Черничкин Глава Государственной службы статистики Игорь Вернер. Фото: Иван Черничкин
Глава Государственной службы статистики Игорь Вернер. Фото: Иван Черничкин

Сокращение Государственной службы статистики Украины на 1770 человек серьезно повлияло на потенциал службы.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Delo.ua заявил глава Государственной службы статистики Игорь Вернер во время онлайн-встречи с журналистами.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сокращение уже произошло осенью прошлого года и повлияло на наш потенциал. Мы были вынуждены сократить всех, кто работал в районах, но без потери нашей сети интервьюеров. Я благодарю всех руководителей территориальных органов, которые смогли без потерь статистической информации провести это сокращение", — отметил он.

При этом Вернер подчеркнул, что не могу сказать, будут ли дальнейшие сокращения Госслужбы.

"Я не тот человек, который принимал предыдущее решение, и в будущем будет принимать", — подчеркнул он.

Читайте также:
В Кабмине планируют массово сократить штат Госаудитслужбы

Напомним, в октябре прошлого года Кабинет министров Украины принял решение о том, что Государственная служба статистики (Госстат) вошел в сферу ответственности министра Кабинета министров. На тот момент этот пост занимал Дмитрий Дубилет.

Позже Дубилет отметил, что готов сократить службу и после этого в аренду или на приватизацию можно передать 281 объект недвижимости.

"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости. Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", — отметил Дубилет.

По его словам, часть функций, которые выполняли районные подразделения, должны были быть переданы на областной уровень.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кофейный скандал: Зеленский готов заплатить штраф, а Ляшко сомневается в Киеве
Кофейный скандал: Зеленский готов заплатить штраф, а Ляшко сомневается в Киеве
Верховная Рада назначила министром культуры экс-гендиректора "1+1" Александра Ткаченко
Верховная Рада назначила министром культуры экс-гендиректора "1+1" Александра Ткаченко
Свободные портфели: кем закроют кадровые дыры в правительстве "спокойных технократов"?
Свободные портфели: кем закроют кадровые дыры в правительстве "спокойных технократов"?
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 "лежит", горячая линия не работает

  3. В ПриватБанке уверяют, что возобновили работу Приват24

  4. Как карантин изменил покупательские предпочтения украинцев и что будет после его окончания

  5. "Большая стройка": Зеленский решил внести в программу строительство студенческих общежитий

Загрузка...