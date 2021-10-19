Политика 30 минут назад

Сообщения о законности отчуждения зданий "Большевика" могут озвучивать рейдеры, — нардеп

Накануне представитель компании "Агромил Дистрибьюшн" заявил со ссылкой на решение Северного апелляционного суда Киева, что приобретение зданий было законным

Сообщения о законности отчуждения зданий "Большевика" могут озвучивать рейдеры, — нардеп Сообщения о законности отчуждения зданий "Большевика" могут озвучивать рейдеры, — нардеп

Решение о возврате в собственность АО "Большевик" незаконно отчужденных в 2019 году зданий является окончательным и не может быть отменено инстанцией ниже. Сообщения о законности отчуждения имущества завода манипулятивные, а действия причастных к продаже зданий лиц в настоящее время изучает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщила народный депутат Украины Елена Мошенец в комментарии "РБК-Украина".

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Накануне представитель компании "Агромил Дистрибьюшн" заявил со ссылкой на решение Северного апелляционного суда Киева, что приобретение зданий было законным.

"Очевидно, речь идет о последней попытке срыва продажи завода со стороны тех, кто некогда попытался незаконно присвоить имущество завода. Решение о возврате в собственность "Большевика" нескольких зданий, о которых идет речь, уже принял Верховный суд. Это последняя инстанция, его не может отменить обычный апелляционный хозсуд ", — отметила народный депутат.

Так, в феврале этого года Верховный суд подтвердил незаконность отчуждения имущества завода "Большевик" по иску Фонда государственного имущества. В то же время, отмечает депутат, действиями должностных лиц, осуществивших продажу зданий, заинтересовались в НАБУ.

"Все заявления о якобы законности приобретения зданий — это, вероятно, наглые манипуляции со стороны рейдеров. Кстати, действия всех причастных сейчас рассматривает НАБУ, так что ждем результатов следствия и наказания виновных", — добавила Мошенец.

Как сообщалось ранее, приватизационный аукцион АО "ПКМЗ" запланирован на 27 октября 2021 года со стартовой стоимостью в 1 390 000 000 грн.

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