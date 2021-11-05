Финансы 5 минут назад

SOS CREDIT: кто мы и для чего

SOS CREDIT старается упростить неприятное положение, в котором оказался заемщик

SOS CREDIT: кто мы и для чего SOS CREDIT: кто мы и для чего
PR-материал

Современный украинский рынок микрокредитования разносторонен в предложениях. Заемщику несложно найти выгодное для себя по любому запросу: срок, процентная ставка, максимальная сумма, способ подачи заявки и тд. Компания SOS CREDIT — входит в список ведущих на этом рынке. За годы существования мы научились понимать и чувствовать своего клиента — на этом строится вся работа команды. Именно клиент является нашим главным ориентиром. 

Преимущества сотрудничества, которые он получает у нас:

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  • не надо никуда приезжать. Мы оказываем услуги только через интернет. Таким образом, кредит доступен в любой точке страны — будь это поселок или большой город;
  • перевод на карту. Вы получаете необходимую сумму через пару минут после одобрения заявки на свою банковскую карту;
  • от 0,01%. Это наша реальная ставка — SOS CREDIT не вводит в заблуждение мнимым 0%-процентном, который недопустим по закону;
  • помощь всем. Пенсионерам, студентам, родителям в декретном отпуске, военнослужащим, без официального трудоустройства и тд;
  • продление выплаты. Чтобы у клиента не было просрочек, мы предлагаем ему активировать услугу пролонгации до 30 дней, если он не может погасить кредит в сроки, указанные в договоре;
  • скоринговая система. Благодаря ей заявки обрабатываются с большей скоростью, нежели если бы это делалось человеком вручную;
  • в любое время суток. В отличие от банков, которые работают с 09:00 до 18:00 и имеют выходные дни, наш график 24/7. Мы помогаем независимо от времени и даты в календаре;
  • "нет" папкам документов. Нам важно помочь клиенту закрыть свои финансовые вопросы, а не добавить ему бумажной волокиты;
  • без поручителей и залога. Мы считаем, что их поиск не поможет решить ситуацию, а только усугубит ситуацию клиента. 

SOS CREDIT старается упростить неприятное положение, в котором оказался заемщик. Именно с этой целью мы и прорабатываем преимущества сервиса.

Наша команда, прежде всего, примеряет на себе весь его функционал, чтобы он стал еще практичней и эффективней для пользователей. 

Больше половины клиентов возвращаются к нам и мы не оставляем их без поощрения. При повторном обращении вы можете оформить 500-15 000 грн. Пролонгация (продление кредита) становится дольше. Если для новичков она дается на 7 или 15 дней, то для постоянных клиентов ее можно увеличить до 30 дней. Да и получить деньги на карту можно гораздо быстрее, ведь при подаче первой заявки нужно создать Личный Кабинет с информацией о вас, как о клиенте нашей компании. Если же это наш постоянный клиент, то он повторно его не создает, что экономит его время. 

SOS CREDIT регулярно дарит подарки своим клиентам — как новичкам, так и постоянным. Путевка на двоих в Турцию или Египет — на выбор победителя, гаджеты, бытовая техника, сертификаты и тд. Нам важно, чтобы вы получили как можно больше выгоды для себя от сотрудничества с нами и отвлеклись хоть на какое-то время от финансовых вопросов. 

Чтобы о нас узнало как можно больше украинцев, мы ведем свои страницы в социальных сетях, у нас есть свой Telegram-канал и, конечно же, сайт. Нам важно быть ближе к клиенту. 

Мы двигаемся дальше, несмотря на то, что находимся в списке ведущих страны, несмотря на пандемию и другие обстоятельства, ведь наша цель — сделать рынок микрокредитования доступнее и лучше.

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