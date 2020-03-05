Сотні бізнесменів та інвесторів зберуться на масштабному економічному форумі у Дніпрі

У місті Дніпрі 19 та 20 березня 2020 року відбудеться міжнародний економічний форум — Dnipro Economic Forum (DEF‎'2020). У зустрічі візьмуть участь понад 700 бізнесменів, державних діячів та економічних експертів з 20 країн світу.

Цьогоріч Форум пройде під гаслом Space & IT days in Dnipro. Особлива увага буде приділена розвитку космічних та IT-технологій:

● взаємодія приватного та державного секторів;

● інвестиції;

● підвищення іміджу України на міжнародній арені;

● перспективи і виклики космічної галузі;

● інноваційні рішення.

Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської облдержадміністрації зазначив: "Закликаємо до активного діалогу та обміну ідеями провідні підприємства у космічній та ІТ-галузях, продукція яких має фантастично високу додану вартість. Інших виробників готової продукції, зокрема, експортно орієнтованої. Та загалом усіх підприємців, які хочуть розвивати власний бізнес. На форумі говоритимемо про основні вектори розвитку економіки, налагодження експорту та залучення інвестицій. А ще учасники презентують власні новинки".

За два дні дискусій учасники DEF"2020 зможуть поспілкуватися з представниками уряду та бізнесменами, обмінятися досвідом, відвідати експо-зону космічної техніки. Тут будуть представлені проекти Firefly Aerospace + SETS + EOS; студентська ракета Noosphere Engineering School; моделі космічної техніки, що входять в систему дистанційного зондування Землі; ринг з VR; моделі космічної техніки, що входять в комплекс систем з експлуатації місячної бази, моделі "СК Циклон-4М", "РКП Циклон-4М та 1М", інноваційно-технологічні рішення Huawei, IoT системи для розумного контролю теплиць та багато іншого.

Під час заходу відбудеться презентація STEM-лабораторії та технологій для інклюзивного навчання. Як зазначають розробники, залучення 1% населення до STEM-професій підвищує ВВП країни на $50 млрд. А потреби у STEM-фахівцях зростають у 2 рази швидше, ніж в інших професіях, тому що STEM розвиває здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення.

Крім того, на Дніпровському економічному форумі відбудеться підписання кількох важливих меморандумів про співпрацю. Серед них меморандум між Програмою розвитку ООН та Дніпропетровською облдержадміністрацією та Дніпропетровською обласною радою. А також меморандум про співпрацю між Firefly Aerospace та ДП "Південмаш".

На 20 березня заплановані екскурсії до космічних та IT компаній: КБ "Південне", ДП "Південмаш", RnD центр Firefly, Noosphere Engineering, SETS та ще 5 підприємств області. Під час екскурсій учасники відвідають цехи та побачать, як будуються ракети та інше обладнання.

Серед головних спікерів Форуму очікуються представники державного та приватного секторів:

● Єгор Стадний, заступник міністра освіти і науки України (попередньо підтверджений спікер);

● Леонід Кучма, екс-президент України (1994-2005);

● Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

● Сергій Войт, генеральний директор держпідприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод імені Макарова" ("Південмаш");

● Сергій Смусь, співзасновник і операційний директор сервісу Uklon;

● Валентин Гриценко, CMO компанії Ajax Systems;

● Олександр Дегтярев, генеральний директор Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля";

● Jeroen Rotteveel, співзасновник та СЕО компанії Innovative Solutions In Space BV;

● Bryan Dean, СЕО компанії Southern Space in Stellenbosch;

● Костянтин Васюк, CEO Асоціації IT Ukraine;

● Євген Гостіщев, виконавчий директор компанії IT Dnipro Community;

● Дмитро Василиненко, директор IT-компанії Sitecore Ukraine;

● Наталія Боротканич, координатор проєктів компанії EOS Data Analytics.

Захід відбудеться у культурно-діловому центрі "Менора" за адресою вулиця Успенська, 5, місто Дніпро. Зв‎'язатись з організаторами можна за номерами +38 (056) 742-84-53, +38 (063) 704-46-44, +38 (099) 350-13-37, def@adm.dp.gov.ua

Контакти для акредитації журналістів: + 380 (56) 742-70-71, presadniprooda@adm.dp.gov.ua

ВАЖЛИВО! Попередня реєстрація для участі у Форумі обов‎'язкова та доступна за посиланням. Кількість місць в залі обмежена, тому заповнення заявки не свідчить про остаточну реєстрацію. У разі підтвердження заявки на вказану пошту надходить окремий електронний лист з квитком.