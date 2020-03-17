Сотрудников ГИС и МВД подозревают в завладении автомобилями со штрафплощадок

Сотрудников Государственной исполнительной службы в Днепровском районе Киева и работников сервисных центров МВД подозревают в системном завладении автомобилями, попавшими на штрафплощадку в связи с арестами или отягощениями. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"На этот раз отличились работники государственной исполнительной службы (Днепровский район Киева), которые [якобы/возможно/вероятно] совместно с работниками сервисных центров МВД выбирали себе понравившиеся автомобили на штрафплощадках, [якобы/возможно/вероятно] подделывали судебные решения и документы исполнительных производств, [якобы/возможно/вероятно] оформляли автомобили на подставных лиц и реализовывали или пользовались ими", — написал Малюська.

Министр отметил, что ориентировочное количество автомобилей — несколько сотен.

"Преступная деятельность прекращена. Продолжаются следственные действия. Благодарность идет работникам Национальной полиции Украины, Офиса Генпрокурора, Управлению внутренней безопасности, Минюсту и руководству ГИС, которое обратило внимание правоохранителей на такое безобразие", — отметил Малюська.

Ранее сотрудники Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы (ГУВБ ГФС) ликвидировали незаконную схему ввоза на территорию Украины элитных легковых автомобилей иностранной регистрации без уплаты обязательных таможенных платежей для их продажи по запчастям.