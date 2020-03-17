Происшествия 1 час назад

Сотрудников ГИС и МВД подозревают в завладении автомобилями со штрафплощадок

Они подделывали судебные решения и документы исполнительных производств, оформляли автомобили на подставных лиц, реализовывали или пользовались ими

Сотрудников ГИС и МВД подозревают в завладении автомобилями со штрафплощадок Сотрудников ГИС и МВД подозревают в завладении автомобилями со штрафплощадок
Денис Малюська. Фото: Facebook

Сотрудников Государственной исполнительной службы в Днепровском районе Киева и работников сервисных центров МВД подозревают в системном завладении автомобилями, попавшими на штрафплощадку в связи с арестами или отягощениями. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"На этот раз отличились работники государственной исполнительной службы (Днепровский район Киева), которые [якобы/возможно/вероятно] совместно с работниками сервисных центров МВД выбирали себе понравившиеся автомобили на штрафплощадках, [якобы/возможно/вероятно] подделывали судебные решения и документы исполнительных производств, [якобы/возможно/вероятно] оформляли автомобили на подставных лиц и реализовывали или пользовались ими", — написал Малюська.

Министр отметил, что ориентировочное количество автомобилей — несколько сотен.

Кратко и по делу в Telegram

"Преступная деятельность прекращена. Продолжаются следственные действия. Благодарность идет работникам Национальной полиции Украины, Офиса Генпрокурора, Управлению внутренней безопасности, Минюсту и руководству ГИС, которое обратило внимание правоохранителей на такое безобразие", — отметил Малюська.

Ранее сотрудники Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы (ГУВБ ГФС) ликвидировали незаконную схему ввоза на территорию Украины элитных легковых автомобилей иностранной регистрации без уплаты обязательных таможенных платежей для их продажи по запчастям.

Читайте также:
Раскрыта банда угонщиков элитных авто в Киеве

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Hyundai оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса
Hyundai оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса
Концерн Ferrari временно останавливает производство авто из-за коронавируса
Концерн Ferrari временно останавливает производство авто из-за коронавируса
В Украине хотят сажать за заражение других и несоблюдение карантина
В Украине хотят сажать за заражение других и несоблюдение карантина
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. "Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу валюты

  2. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  3. Hyundai оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса

  4. СНБО собирается на экстренное заседание, чтобы обсудить введение ЧП в Украине — СМИ

  5. В Киеве зафиксировано 2 случая коронавируса (обновлено)

Загрузка...