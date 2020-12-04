Политика 1 час назад

Советника Кличко избрали секретарем Киевского горсовета

Кандидатуру Владимира Бондаренко поддержали 114 депутатов

Владимир Бондаренко. Фото: пресс-служба КГГА Владимир Бондаренко. Фото: пресс-служба КГГА
Владимир Бондаренко. Фото: пресс-служба КГГА

Советника мэра Киева, депутата от партии УДАР Владимира Бондаренко, избрали заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), согласно регламенту, голосование состоялось тайно.

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По информации КГГА, кандидатуру Бондаренко поддержали 114 депутатов.

"Я предложил кандидатуру Владимира Бондаренко, которого знаю много лет. Он человек компетентный и эффективный. И я убежден, что Владимир добросовестно будет выполнять свои обязанности и делать все, чтобы Киевсовет работал слаженно и в интересах киевлян", — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Стоит напомнить, что в августе 2017 года Владимиру Бондаренко, который на тот момент был руководителем аппарата КГГА, объявляли о подозрении в использовании поддельного документа — диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Чиновника подозревали также в содействии в изготовлении этого поддельного документа.

В связи с этим, Бондаренко был отстранен от выполнения своих должностных обязанностей.

В биографии Бондаренко на сайте КГГА было указано, что после окончания в 2002 году среднеобразовательной школы он получил высшее юридическое образование. Но где именно он обучался — не указано.

Напомним, действующий мэр Киева Виталий Кличко выиграл местные выборы в Киеве, получив 50,52% голосов избирателей. В ходе заседания 6 ноября киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение признать его избранным мэром Киева.

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