Спецслужбы США и Германии десятилетиями занимались прослушкой более чем 100 стран

Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) в рамках операции "Рубикон" более 50 лет через швейцарскую компанию по шифровке сообщений следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств.

Об этом говорится в совместном расследовании немецкой общественно-правовой компании ZDF, американской газеты Washington Post и швейцарского телевидения SRF, сообщает Deutsche Welle.

В частности, речь идет о швейцарской компании Crypto AG, которая с 40-х годов поставляла по всему миру шифровальные устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений.

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Известно, что с 1958 года ЦРУ, а затем и БНД контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне, в конечном итоге, полностью выкупив ее.

Указано, что Crypto AG устанавливала на свои аппараты оборудование двух видов — безопасное и уязвимое. Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и еще нескольким странам.

В то же время, как сообщается, многие другие государства приобретали шифровальные машины, которые давали спецслужбам США и ФРГ возможность шпионить.

"Аппараты швейцарской компании на самом деле были сконструированы таким образом, что ЦРУ и БНД могли осуществлять прослушку при помощи специально созданных "дыр" в системе безопасности шифрования", — говорится в расследовании.

По свидетельствам и бывших сотрудников разведок, в некоторые периоды, включая 80-е годы, через оборудование Crypto AG шло до 40% всей секретной дипломатической переписки в мире.

Как выяснили журналисты, услугами Crypto AG пользовались порядка 120 государств, в том числе европейские страны, Ватикан, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Ливия, страны Латинской Америки. При этом нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу.

Также документы свидетельствуют о том, что спецслужбы США и ФРГ в ходе операции "Рубикон" знали о готовящемся свержении президента Чили Сальвадора Альенде, грубых нарушениях прав человека военной хунтой в Аргентине.

Кроме того, "декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова", указывают авторы.

В расследовании приводятся выдержки из отчета ЦРУ, в которых говорится, что в конечном итоге иностранные правительства платили за шифровальные устройства хорошие деньги США и ФРГ и даже не подозревали, что их зашифрованные сообщения читались как минимум двумя, а, возможно, и 5-6 зарубежными государствами.

Отмечается, что главные противники Запада — СССР и Китай — никогда не были клиентами Crypto AG, но оборудование компании было у многих их партнеров.

Согласно журналистскому расследованию, в 1993 году германская разведка оставила контроль над Crypto AG, передав свою долю в компании Вашингтону, а США продолжали проведение своих операций как минимум до 2012 года.

При этом швейцарские власти были в курсе деятельности иностранных разведок. В расследовании говорится, что "высшие должностные лица Швейцарии в целом были осведомлены о роли Германии и США в связи с компанией Crypto AG, делая все, чтобы прикрыть эти отношения".

В 2018 году Crypto AG была разделена на 2 части, одна из которых стала обслуживать исключительно швейцарских клиентов. Вторая компания носит название Crypto International, принадлежит шведскому инвестору и ориентирована на иностранных клиентов. На ее сайте в настоящее время опубликовано заявление о том, что она не имеет никакого отношения к Crypto AG или разведкам США и Германии. Фирма проводит внутреннее расследование.

Подчеркивается, что в истории, вызвавшей большой резонанс и грозящей имиджевыми потерями, намерены разобраться и власти Швейцарии. Правительство страны распорядилось провести расследование, которое сейчас поручено бывшему федеральному судье Никлаусу Оберхольцеру. А пока отозвало лицензии на экспорт шифровального оборудования у Crypto International.

В БНД пока не прокомментировали расследование. Но в интервью ZDF бывший государственный министр в Ведомстве федерального канцлера Бернд Шмидбауэр, отвечавший при правительстве Гельмута Коля за координацию действий немецких спецслужб, подтвердил факт существования операции "Рубикон". По его словам, она внесла свой вклад в обеспечение мировой безопасности. А, как отмечалось в документах ЦРУ, "Рубикон" стал одной из удачнейших операций спецслужб в 20-м столетии.

Ранее сообщалось, что Украина получила от США важную информацию по авиакатастрофе в Иране, которая будет обработана украинскими специалистами.