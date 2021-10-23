США авиаударом уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды" в Сирии

США нанесли в Сирии авиаудар по одному из лидеров "Аль-Каиды", в результате чего он погиб.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

Согласно заявлению майор Центрального командования США Джона Ригсби, удар был нанесен с помощью разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в районе города Сулук в сирийской провинции Ракка.

Он отметил, что нет данных о жертвах среди мирного населения в результате удара.

Американские военные указывают, что "Аль-Каида" использует сирийскую территорию как убежище для восстановления, координации с сообщниками и планирования новых операций, угрожая Сирии, Ираку и другим странам.

"Устранение этого высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" подорвет способность террористической организации к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и ни в чем не повинным гражданам", — заявил Джон Ригсби.

В командовании добавили, что США продолжат преследовать членов "Аль-Каиды" и других террористов, угрожающих Соединенным Штатам.

Отметим, США вывели свои войска из Афганистана после того, как исламистское движение Талибан объявило о полном контроле над страной и создало временное правительство.