США и Россия лидируют по приросту больных коронавирусом

За последние сутки в мире зафиксировали 82 260 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

Около половины из них приходятся на США (+27 348) и Россию (+10 633), следует из данных, сведенных на Worldometers.

В первую пятерку по суточной заболеваемости также входят Бразилия (+4588), Великобритания (+4339), и Перу (+3395).

Всего в мире коронавирусом уже заразились 3 563 689 человек. На первом месте — США (1 188 122), вслед за ней идут Испания (247 122), Италия (210 717), Великобритания (186 599), Франция (168 693), Германия (165 664) и Россия (134 687).

Известно, что с начала вспышки умерли 248 146 больных COVID-19: США (68 598), Италия (28 884), Великобритания (28 446), Испания (25 264), Франция (24 895). РФ на данный момент заявила о 1280 летальных исходах среди больных COVID-19.

В то же время 1 153 847 пациентов во всем мире выздоровели. Сейчас с коронавирусом борются 2 163 889 пациентов: 2 113 843 (98%) из них находятся в легком или среднем состоянии, 50 046 (2%) — на серьезной или критической стадиях болезни.

29 апреля главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что экспериментальный антивирусный препарат ремдесивир "будет стандартом в лечении COVID-19".

В апреле ВОЗ сообщала, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не появится вакцина.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, в Украине было 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.