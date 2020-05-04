Происшествия 1 час назад

США и Россия лидируют по приросту больных коронавирусом

COVID-19 во всем мире уже заболели 3,5 млн человек

США и Россия лидируют по приросту больных коронавирусом США и Россия лидируют по приросту больных коронавирусом
Коронавирус в России. Фото: ТАСС

За последние сутки в мире зафиксировали 82 260 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

Около половины из них приходятся на США (+27 348) и Россию (+10 633), следует из данных, сведенных на Worldometers.

Кратко и по делу в Telegram

В первую пятерку по суточной заболеваемости также входят Бразилия (+4588), Великобритания (+4339), и Перу (+3395).

Всего в мире коронавирусом уже заразились 3 563 689 человек. На первом месте — США (1 188 122), вслед за ней идут Испания (247 122), Италия (210 717), Великобритания (186 599), Франция (168 693), Германия (165 664) и Россия (134 687).

Известно, что с начала вспышки умерли 248 146 больных COVID-19: США (68 598), Италия (28 884), Великобритания (28 446), Испания (25 264), Франция (24 895). РФ на данный момент заявила о 1280 летальных исходах среди больных COVID-19.

В то же время 1 153 847 пациентов во всем мире выздоровели. Сейчас с коронавирусом борются 2 163 889 пациентов: 2 113 843 (98%) из них находятся в легком или среднем состоянии, 50 046 (2%) — на серьезной или критической стадиях болезни.

Читайте также:
Коронавирус вышел из китайской лаборатории — США

29 апреля главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что экспериментальный антивирусный препарат ремдесивир "будет стандартом в лечении COVID-19".

В апреле ВОЗ сообщала, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не появится вакцина.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, в Украине было 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

С 5 мая в клиниках Украины разрешат плановые операции — Минздрав
С 5 мая в клиниках Украины разрешат плановые операции — Минздрав
Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 12 331
Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 12 331
Психология для бизнеса: тройной win-win эффект или как завоевать лояльность потребителя
Психология для бизнеса: тройной win-win эффект или как завоевать лояльность потребителя
Загрузка...
Новое видео
Анна Мачух: о "Золотой дзиге" в онлайн и новых реалиях киноиндустрии

Новости дня

  1. Германия отказалась выводить Северный поток-2 из-под директивы ЕС

  2. Снова откроются не все: как салоны красоты и барбершопы готовятся к снятию карантина

  3. НБУ прогнозирует падение реальных доходов и зарплат украинцев в 2020 году

  4. В Раде 60 депутатов-прогульщиков могут лишить зарплаты за апрель

  5. В Украине во время эпидемии коронавируса ликвидировались 40% общепитов — нардеп

Загрузка...