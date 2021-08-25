США могут предоставить Украине гарантии по еврооблигациям — Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявляет, что США рассматривают возможность возобновить практику предоставления Украине гарантий по облигациям внешнего госзайма. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Была встреча в Казначействе США. Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США. Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение примут", — рассказал он, комментируя свой визит в Вашингтон в июле.

Министр подчеркнул, что предыдущая администрация при президенте Дональде Трампе такую практику не применяла, а нынешняя пока только формирует позицию.

По словам Марченко, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, что миссия МВФ в Украине должна возобновить работу в сентябре, о чем в конце июля заявила глава фонда Кристалина Георгиева. Перед этим Украина выполнила целый ряд условий МВФ, приняв, в частности, законы о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, об избрании членов Высшего совета правосудия и о корпоративном управлении в банках.

Отметим также, что, по данным Счетной палаты, в первом квартале текущего года на обслуживание государственного долга была направлена каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета.