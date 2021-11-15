США передали Украине 80 тонн боеприпасов

14 ноября Украина получила от Соединенных Штатов Америки около 80 тысяч килограммов боеприпасов. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 млн долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе... С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 млрд долларов", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в октябре в Украину прибыла партия дополнительной международной помощи в сфере безопасности от Соединенных Штатов Америки.

Помощь на общую сумму 60 млн долларов предоставлена дополнительно к утвержденным ранее 250 млн долларов и включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, в частности противотанковые системы "Джавелин", медицинское оборудование.

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Отмечается, что получение военной помощи стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США.

По итогам встречи было обнародовано совместное заявление о стратегическом сотрудничестве Украины и США. Меморандум включает в себя широкий спектр вопросов: от безопасности и обороны, энергетики и противодействия климатическим изменениям до борьбы с пандемией COVID-19.

Госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что подписал во время визита Зеленского в США три соглашения с местными оборонными компаниями на 2,5 млрд долларов.

Напомним, Министерство обороны США заключило контракт с частной компанией на изготовление шести патрульных катеров класса Mark VI, которые передадут Украине.