Общество 1 час назад

США передали в Украину инновационные лекарства от коронавируса (ФОТО)

Гуманитарный груз содержит инновационные лекарственные препараты Bamlanivimab и Etesevimab, применяемые против COVID-19

Фото: Facebook/Посольство Украины в США Фото: Facebook/Посольство Украины в США
Фото: Facebook/Посольство Украины в США

В Украину из Соединенных Штатов Америки прибыли 60 тысяч флаконов с лекарствами от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

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Как говорится в сообщении, гуманитарная помощь из США была предоставлена американской благотворительной организацией Direct Relief.

"Последние договоренности о получении данного гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины в США", — заявили в Посольстве.

Груз содержит инновационные лекарственные препараты Bamlanivimab и Etesevimab, применяемые против COVID-19. Их общая стоимость достигает $20 млн.

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Лекарства рекомендуются для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной инфекции COVID-19, особенно, при наличии риска перехода в тяжелую форму.

"Груз в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем будет проходить растаможку и транспортировку в 24 областях Украины… Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины", — отметили в дипломатическом ведомстве.

Общественная неприбыльная организация Direct Relief, которая работает в 60 государствах мира, базируется в американском штате Калифорния.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине инновационные лекарства от COVID-19 на общую сумму 20 млн долларов. 

Напомним, по состоянию на 5 сентября 2021 года, в Украине зафиксировано 1 тысяча 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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