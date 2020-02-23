Политика 30 минут назад

США ужесточат правила выдачи грин-карт иностранцам

Новые правила выдачи грин-карт вступят в силу 24 февраля

США ужесточат правила выдачи грин-карт иностранцам США ужесточат правила выдачи грин-карт иностранцам
Грин-карта США. Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки ужесточат правила выдачи так называемых грин-карт иностранным гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По данным администрации американского президента, Верховный суд США снял последний судебный запрет на введение нормы, которая определяет, кто именно нуждается в помощи со стороны государства.

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Как ожидается, новые правила выдачи вступят в силу в понедельник, 24 февраля.

Указано, что новые правила позволят защитить граждан США, поддержать программы социального обеспечения тех, кто в этом действительно нуждается, а также сократить дефицит федерального бюджета.

"(Нововведение) восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США", — подчеркнули в Белом доме.

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Ранее сообщалось, что США планируют установить иммиграционные ограничения в отношении граждан 7 стран. В список вошли Беларусь, Киргизстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. При этом список не является окончательным и может быть расширен.

Кроме того, Вашингтон планирует ужесточить правила выдачи туристических виз иностранкам, которые планируют рожать детей на территории США.

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