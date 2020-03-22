США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19. По данным частного американского Университета Джона Хопкинса, на утро 22 марта 2020 года, в США было зарегистрировано 26 747 инфицированных. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На первом месте в США по числу зараженных находится Нью-Йорк (12 315 случаев), на втором — штат Вашингтон на северо-западном побережье (1793) и на третьем — Калифорния (1470 случаев).

Общее количество смертей от коронавируса в США достигло 340. Больше всего летальных исходов в штате Вашингтон (94), 76 человек умерли в Нью-Йорке и 27 — в Калифорнии. Всего выздоровели 176 человек. Случаи коронавируса зарегистрированы во всех штатах США.

По количеству инфицированных SARS-CoV-2 США теперь уступают лишь Китаю (81 346) и Италии (53 578 случаев). Италия опережает весь мир по количеству смертей (4825).

Напомним, по состоянию на 21 марта 2020 года, в мире насчитывалось 261 тысяча 886 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19. При этом, количество жертв инфекции достигло 11 тысяч 167 человек, вылечились от этой болезни более 88 тысяч человек. В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает "лидировать" Италия. В Азии на первом месте остается Китай.

В Украине лабораторно подтвердили 47 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.