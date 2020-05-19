Стали известны правила и режим работы детсадов после смягчения карантина

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение режим работы детских садов после ослабления карантинных мер.

Документ с рекомендациями опубликован на сайте ведомства.

Указано, что родители должны будут передавать ребенка воспитателю на улице.

"Температуру детям будут мерить при входе в помещение и еще раз через 4 часа. Если утром она выше 37,2 градуса или у ребенка обнаружат признаки респираторного заболевания, ему придется вернуться домой. Если температуру обнаружили в течение дня, ребенка изолируют, а затем уведомят медиков и родителей", — говорится в рекомендациях.

Также при входе в учреждение организуют место для обработки рук антисептиком.

Еще Минздрав предлагает запретить использование тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, пребывание в уличной обуви внутри помещений, проведение массовых мероприятий при участии детей из более чем одной группы и со зрителями.

В свою очередь, воспитателям рекомендуют предоставлять приоритет активностям на открытом воздухе, а в помещениях по возможности держать детей на максимальном расстоянии друг от друга.

К тому же стоит ограничить занятия и игры, которые предусматривают непосредственный физический контакт между детьми и персоналом, использование большого количества дополнительного инвентаря, сенсорные занятия и игры.

Новые правила предусматривают и "адаптивное питание", чтобы минимизировать количество детей, которые едят одновременно или одновременно находятся за одним столом.

Наконец, детсад должен будет обеспечить:

- постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;

- дезинфекцию поверхностей и влажную уборку каждые 2 часа;

- регулярное проветривание помещений;

- централизованный сбор средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в разные контейнеры с крышками и одноразовыми пакетами.

Ранее в Минздраве рассказали о перспективах пляжного сезона при карантине. Морские и речные пляжи будут открыты для отдыхающих этим летом, но с определенными ограничениями.

Также сообщалось, что в Киеве хотят бороться с ночными клубами, нарушающими карантин. Мэра возмутили посты с вечеринок, которые выкладывали киевляне у себя на страницах в соцсетях.

Напомним, с 25 мая Кабмин намерен разрешить работу детских садов и метрополитенов.