Сталість і декарбонізація як двигун процвітання бізнесу в Обʼєднаних Арабських Еміратах

Сталий розвиток — одна з центральних тем цьогорічної виставки інновацій Expo 2020 Dubai. Так, у найбільшому виставковому центрі Expo Дубайське управління електроенергетики та води (DEWA) провело 23-ю Конференцію з питань води, енергетики, технологій та довкілля (WETEX). Конференція є важливою платформою укладення угод і встановлення партнерства для державного і приватного секторів.

У межах конференції відбулося 56 сесій та семінарів, у яких взяли участь експерти та професіонали з усього світу. Команда Глобального договору ООН в Україні відвідала Dubai Renewables and Sustainability Seminar WETEX and DSS — семінар, присвячений сталому розвитку, енергоефективності, декарбонізації й циркулярній економіці. І ось що ми дізналися.

Сприяння сталій трансформації компаній: можливості та виклики

Кліматичні зміни мають значний вплив на фінансовий сектор і трансформують ведення бізнесу. Зокрема, нині одна з центральних фінансових установ Bank of England вважає за необхідне враховувати кліматичні ризики, а численні статистики доводять, що міжнародні інвестори цікавляться переважно ESG-активами. Про це розповіла Ліна Осман, керівниця сталого фінансування в Standard Chartered. Також вона наголосила: "Якщо ми хочемо, щоби наші клієнти були з нами не лише зараз, а й через п’ять років, ми маємо боротися з кліматичними змінами".

Дві третини викидів компанії Nestle припадає на агроскладову бізнесу. Ясмін Бербір, керівниця відділу сталого розвитку регіону Близького Сходу та Африки Nestle, розповіла, як компанія працює над зменшенням викидів парникових газів. Так, розвиток партнерства з фермерами, а також будівництво більш дружніх до довкілля заводів покращили показники сталості Nestle.

Перехід на зелену енергетику дає репутаційні переваги та економічні вигоди для бізнесу. Пйотр Конопка, старший менеджер з енергетичних програм та HSE в DP World, переконаний, що в широкому сенсі в поняття "зелена енергія" варто включати і споживачів, яких цікавлять звіти компанії, й інвесторів, які хочуть гарантій і безпеки. Про шлях логістичної компанії DP World до карбонової нейтральності розповів Кайл Бенні, керівник відділу охорони здоров’я, безпеки та довкілля компанії. DP World розширює пул партнерств у державному та приватному секторі для колективного досягнення карбонової нейтральності. Наприклад, у співпраці з компанією MAN Energy Solutions компанія створила перше у світі судно, що працює на синтетичному природному газі (SNG).

Хішам Аль Фозан, директор енергетичного сегменту Міністерства інвестицій Саудівської Аравії (MISA), наголосив на трьох головних аспектах діяльності міністерства: підвищення конкурентоспроможності Королівства як пулу для інвестицій, покращення якості надання послуг та ціннісних пропозицій для інвесторів, а також створення нових інвестиційних можливостей для залучення бізнесу й інвесторів, щоби сприяти диверсифікації економіки Саудівської Аравії. Жоден із цих аспектів нині неможливий без ESG-складової.

Сталість означає задоволення своїх потреб так, щоби не забирати в майбутніх поколінь можливості задовольняти їхні потреби. Бізнеси регіону Близького Сходу й Африки схвильовані питанням збереження планети, тому спрямовують свої зусилля на те, щоб ставати дійсно сталими.

Економіка замкненого циклу: обіцянка сталого зростання

Лінійна економіка "бери, виробляй і викидай", яка була дуже успішною в забезпеченні економічного розвитку протягом ХХ століття, більше не є життєздатною для стимулювання прогресу в ХХІ столітті. Нинішні системи торгівлі та виробництва значною мірою дотримуються лінійної моделі, у якій замало уваги приділяється тому, як продукт та його компоненти будуть використані. У результаті, більшість ресурсів використовують лише один раз або для однієї мети, а потім викидають як відходи.

Івано Іаннеллі, директор зі сталого розвитку та експерт із питань ESG та викидів вуглецю в Emirates Global Aluminium, на початку дискусії висловив думку, що в новому світі сталого розвитку циркулярна економіка — це просто інший спосіб мислення про те, як ми виробляємо та споживаємо. Оскільки людство все більше усвідомлює свій вплив на нашу планету, стає зрозумілим, що потрібен новий тип системи — не тільки для розв’язання проблеми обмеженості невідновлюваних ресурсів, але й для боротьби з великими обсягами продукованих відходів.

Економіка замкненого циклу — це концепція, яка розвивалася протягом десятиліть, щоби стати життєздатною альтернативою чинним марнотратним системам неконтрольованого споживання. Поступово нова економічна модель пробивається в мейнстрим і незабаром стане першою в довгостроковому проєктуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, повторному використанні, переробленні та реконструкції. Нур Т. Межер, менеджерка з клімату та енергетики Emirates Nature, WWF, переконана, що циркулярну економіку слід розглядати як економічну та соціальну можливість для бізнесу.

Ілона Лундстрьом, генеральна директорка Міністерства економіки та зайнятості Фінляндії, підкреслила важливість ролі клієнтів як споживачів та користувачів продуктів. Те, що купують клієнти, впливає на те, що пропонує ринок, і тому вони мають владу змінювати модель виробництва та споживання. Важливим є створення середовища, у якому клієнти також можуть вкладати свої зусилля в створення основи колективної економіки.

Учасники дискусії підкреслили: для того, щоб світ правильно керував природними ресурсами, яких щодня стає все менше, і впорався з постійно зростальним обсягом відходів, ми маємо відійти від традиційних лінійних концепцій та перейти на економіку замкненого циклу, яка цінує всі використовувані ресурси. Лише зберігаючи продукти, упаковування та, зрештою, ресурси в обігу якомога довше, ми можемо сподіватися на розв’язання кліматичних проблем. Оскільки зміна клімату все більше впливає на нашу планету, запитання про те, чи варто переходити на економіку замкненого циклу, швидко змінюється на ствердження.

Енергоефективність: плани й перспективи майбутнього

Енергоефективність є єдиним правильним способом використання енергетичних ресурсів, яких потребує суспільство, без виснаження планети. Через пандемію Covid-19 енергоефективність у світі стала пріоритетною галуззю й отримала більше фінансування. Водночас збільшилася й обізнаність про Цілі сталого розвитку. Зараз клієнти стали більш мотивованими й хочуть бути частиною руху до сталого розвитку.

Останніми роками в усьому світі зростають інвестиції в розвиток альтернативної енергії. Але проєкти, в які ці інвестиції вливають, мають бути сертифікованими. Сьогодні найбільшим інвестором в енергоефективність є Об’єднані Арабські Емірати. Великі інвестиції вкладає також Китай, який інвестує в цю галузь від 2 до 10 млрд доларів. Очікується, що найближчим часом малі країни Близького Сходу (наприклад, Оман) втратять субсидії на використання викопного палива й також поступово перейдуть на відновлювану енергетику.

В ОАЕ рух до сталого розвитку відбувається так впевнено, що при купівлі нерухомості багато замовників уже мають своїх експертів з енергоефективності. І це дуже спрощує процес, адже тепер компанії не мусять переконувати клієнтів у правильності вибору енергоефективних рішень. Вони просто презентують два сценарії: традиційний і енергоефективний. А експерт може цифрами обґрунтувати вигідність "зелених" будівель. Крім того, завдяки діджиталізації тепер у два кліки можна отримати всю інформацію про енергоефективність приміщення. Важливо лише хотіти обрати саме того замовника, який опікується сталим розвитком.

Звісно, що найкращий спосіб зберегти енергію — це вимкнути її. Але це не вихід, тому розвинені країни працюють над якістю енергії: її сталістю та комфортністю, зниженням ціни на зелену енергію і зменшенням викидів СО 2 .

Учасниками дискусії були топменеджери світових енергетичних компаній Etihad ESCO, Johnson Controls, Salimus Consultancy та Signify. Вони розповідали про різні варіанти енергоефективних рішень, але були одностайними в одному твердженні: майбутнє за зеленим фінансуванням та відновлюваною енергетикою!

ДОВІДКОВО

Конференція WETEX, яка проходить із 1999 року, — це цінний майданчик для обміну ідей між бізнесами, підвищення корпоративного іміджу компаній та промоції своїх продуктів. А для відвідувачів ця конференція дає унікальну нагоду дізнатися про найважливіші світові технологічні досягнення та зрозуміти основні тенденції руху бізнесу. Так, цьогорічна конференція показала, що саме сталий розвиток сьогодні є тією ідеєю, яка об’єднує бізнес та сприяє його процвітанню.

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об'єднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі Десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.