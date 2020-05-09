Стало известно, в каких странах больше всего женщин-железнодорожников

На сегодняшний день доля женщин, работающих в железнодорожной сфере Европы, составляет 21,41%.

Об этом свидетельствуют данные отчета Сообщества европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний (CER) и Европейская федерация транспортников (ETF), которые анализировали данные 28 железнодорожных компаний из 21 страны, передает ЦТС со ссылкой на RailTech.

Так, по данным издания, самый высокий показатель в 40% был зафиксирован в Швеции, а самый низкий, в 6,9%, на грузовом транспорте в Люксембурге.

В издании отмечают, что CER как ассоциация работодателей железных дорог и ETF, представляющая работников, публикуют совместный отчет "О развитии занятости женщин в европейском железнодорожном секторе" с 2013 года.

За этот период организации фиксировали увеличение процента женщин, работающих в железнодорожном секторе.

"Доля занятых женщин в европейских железнодорожных компаниях неуклонно растет в течение многих лет, как и участие различных компаний в вопроснике. Среднее увеличение доли женщин, работавших на ЖД в 2017 — 2018 годах составило 0,2%. К примеру, в Италии, в период с 2017 по 2018 год доля женщин увеличилась с 15,3 до 16,4%", — говорится в отчете.

При этом, снижение этого процента было зафиксировано в четырех железнодорожных компаниях: DSB (-0,7%), VR Group (-0,4%), GySEV (-0,4%) и Slovenske železnice (-0,1%).

"Данные по работникам в целом и по разным профессиям показывают увеличение доли женщин среди машинистов локомотивов на 0,3% и бортового персонала на 1,5%, при этом, в управлении движением этот показатель снизился на 1,5", — сообщают эксперты.

В то же время, каждая страна имеет свою специфику с точки зрения профессий. Например, в Бельгии (HR Rail, NMBS/SNCB, Infrabel), Швейцарии (SBB и SBB Cargo) и Германии (Deutsche Bahn) самый высокий показатель среди женщин-машинистов поездов: 4,7%, 3,8% и 3,7% соответственно. В Словении (Slovenske železnice) и Словакии (ZSSK, ZSSK Cargo) самый низкий — 0,3% и 01% соответственно.

Между тем, среди бортового персонала и персонала дорожного движения был зафиксирован довольно высокий процент женщин. Среди бортового персонала женщины составляют 37,3%. В этом отношении Словакия и Германия показывают лучшие результаты (49% и 47,3%).

Что касается персонала, занимающегося управлением дорожным движением, то в Литве этот показатель самый высокий (62,3%). В то же время в Бельгии и Италии отмечается самый высокий рост доли женщин (+8% и +6,7%).

Напомним, как заявила супруга основателя Microsoft, американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса Мелинда Гейтс, по прогнозам Всемирного экономического форума в США гендерного равенства при нынешних темпах изменений можно достичь только через 208 лет.

Для ускорения этого процесса она готова выделить $1 млрд.