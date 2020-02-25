Стефанчук рассказал, что его не устраивает в работе Кабмина

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук среди претензий к правительству отметил идею "декоммунизации советского законодательства". Об этом он заявил 25 февраля в рамках форума "На пути до Вильнюса", передает корреспондент Delo.ua.

Так, рассказывая о моментах, которые его не устраивают в работе министров, депутат подчеркнул — в первую очередь, это вопрос по декоммунизации советского законодательства. "Это был один из первых законов, который провалился в Верховной Раде. У меня было другое видение. Я глубоко уверен, что эта советская гильотина не должна рубить все. Мы должны помнить и целый ряд международных договоров, в которых Украина принимала участие", — пояснил вице-спикер.

Он рассказал, что является сторонником того, чтобы "прощаться с советским законодательством, пересчитав, с чем прощаемся, а не просто перерубить". Стефанчук отметил, что ему бы также хотелось, чтобы Кабмин активнее поднимал социальные стандарты и проводил более эффективную коммуникацию с обществом.

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Напомним, ранее нардеп назвал приоритеты Рады на 2020 год. По его словам, парламентарии планируют рассмотреть вопросы относительно адвокатской монополии, внесение ряда изменений в Конституцию, кодифицировать законодательные акты и систематизировать национальное законодательство.

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Собираются в Раде уделить внимание и реализации инициатив президента Владимира Зеленского: в частности, хотят завершить уже поданные изменения — сокращение количества народных депутатов и вопросы на счет децентрализации и законодательной инициативы народа Украины.