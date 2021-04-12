Политика 1 час назад

Стягивание войск РФ к границе Украины: Кулеба отправился к генсеку НАТО

В Брюсселе 13 апреля пройдет экстренное заседание комиссии Украина-НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images
Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 13 апреля, с рабочим визитом посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Он с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом обсудит стягивание российских войск к украинской границе, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Указано, что завтра в Брюсселе пройдет заседание комиссии Украина-НАТО.

"Глава МИД Украины и НАТО обсудят обострение Российской Федерацией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", — говорится в сообщении.

При этом в МИД уточнили, что заседание комиссии созвано в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Эта статья предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций Украины с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

"Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива", — добавили в ведомстве.

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Напомним, 1 апреля послы НАТО уже проводили встречу на фоне стягивания Россией войск на границу с Украиной. Тогда в Альянсе выразили обеспокоенность.

Как известно, РФ начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

По данным администрации президента США, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное количество войск с 2014 года.

В свою очередь в Европейском союзе ввиду информации о движении российских войск вблизи украинской границы прикладывают все усилия для предотвращения возобновления активного вооруженного конфликта на Донбассе и надеются, что таковое не произойдет, если Россия воздержится от шагов к этому.

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