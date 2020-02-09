Стоимость биткойна впервые в этом году перевалила за $10 тысяч

Сегодня, 9 февраля, цена биткойна обновила новый годовой максимум, уверенно поднявшись выше отметки $10 тысяч, сообщает ForkLog со ссылкой на данные coinmarketcap.com.

Как отмечает издание, последний раз на таком уровне первая криптовалюта торговалась более трех месяцев назад — в конце октября 2019 года.

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На пиковом показателе на бирже Bitstamp биткоин поднялся до $10 138, рыночная капитализация BTC превысила $182 млрд.

Кроме этого, продолжает демонстрировать рост и более широкий рынок цифровых активов, чья совокупная капитализация выросла до $286 млрд.

Так, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum поднялась в цене до $227, Bitcoin Cash — до $454, Litecoin вырос до $77.

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Лидером же среди первой десятки CoinMarketCap стал Bitcoin SV — за последние 24 часа его цена выросла на 18,5% до $360.

Напомним, 7 января цена бикойна обновила предыдущий локальный максимум на отметке $8903 (Bitstamp) и вплотную подобралась к уровню $9 тысяч.