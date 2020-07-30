Столичные налоговики будут разъяснять киевлянам нюансы законов и положений

Руководитель ГУ ГНС в городе Киеве Злата Лагутина и председатель столичного отделения "Ассоциации налогоплательщиков Украины" Павел Погиба подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в городе Киеве на своей странице в Facebook.

Основной целью сотрудничества заявлено усиление роли гражданского общества в реализации государственной налоговой политики, экономических реформ и предотвращения правонарушений в сфере налоговых отношений.

В частности, Меморандум предусматривает взаимное представительство в консультационно-совещательных органах и проведения совместной работы над усовершенствованием налогового законодательства.

В рамках меморандума налоговики планируют совместно с Ассоциацией консультироваться с общественностью, привлекать общественных экспертов и проводить учебно-разъяснительные семинары по вопросам применения законодательных норм и положений.

Злата Лагутина подчеркнула, что сотрудничество между столичными налоговиками и гражданским обществом должно создать в Украине благоприятные условия для развития национального предпринимательства, развивать партнерские отношения между властью и бизнесом, убеждать налогоплательщиков в необходимости четкого соблюдения норм законодательства Украины.

По ее словам важно также развивать сервисную составляющую налоговой службы.

Ранее Лагутина и президент Союза общественных организаций инвалидов Киева Александр Ворона подписали меморандум о сотрудничестве с целью повышения инклюзивности налоговых сервисов.