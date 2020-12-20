Страхование и финуслуги 1 час назад

Страхование поставок вакцины от COVID-19 может возрасти на 20% — СМИ

Компании-производители вакцины, скорее всего, столкнутся с ростом страховых тарифов, так как цены на рынке транспортного страхования резко возросли еще до начала пандемии

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Доставка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 связана с высокими рисками, для покрытия которых недостаточно участия, так называемых кэптивных страховщиков, которые принадлежат той или иной фармацевтической компании.

Как сообщает "Укрстрахование" со ссылкой на агентство Reuters, существующих программ страхования фармацевтических грузов в масштабах компании будет недостаточно.

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"Когда производители или поставщики логистических услуг видят пробелы в своих покрытиях, они могут обратиться к рынкам страхования, чтобы восполнить эти пробелы", — заявил представитель международного страхового брокера Marsh.

По информации издания, компании-производители вакцины, скорее всего, столкнутся с ростом страховых тарифов, так как цены на рынке транспортного страхования резко возросли еще до начала пандемии.

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Как отмечают эксперты, дополнительные затраты на страхование поставок вакцины увеличатся на 20%.

Кроме этого, фармацевтическим компаниям придется существенно расширять страховое покрытие, чтобы включить дополнительные риски.

Напомним, клиенты австрийской страховой группы UNIQA во время карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19 многократно увеличили количество обращений через цифровую платформу myUNIQA.

С начала года количество скачиваний приложения myUNIQA для iOS и Android составило 115 тысяч, при этом подавляющее большинство пользователей (87%) высоко оценили качество сервиса.

 

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