Стрімке зміцнення гривні налякало НБУ і він "окреслив межу": на який курс орієнтуватися

За минулий банківський тиждень з 31 травня по 4 червня середній курс купівлі/продажу долара США в українських банках знизився на 20 копійок — з 27,40/27,58 грн/долар до 27,20/27,38 грн/долар, середній курс продажу євро упав на 30 копійок — з 33,60 грн/євро до 33,30 грн/євро, купівлі — з 33,25 грн/євро до 32,90 грн/євро (-35 копійок).

Офіційний курс долара США, встановлений НБУ за період з 31 травня по 4 червня, знизився на 16 копійок — з 27,50 грн/долар до 27,34 грн/долар, курс євро — з 33,3896 грн/євро до 33,2577 грн/євро (більше 13 копійок).

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Котирування долара на міжбанку за ці ж дні упали з 27,49/27,51 грн/долар до 27,24/27,26 грн/долар, євро — з 33,5103/33,5346 грн/євро до 33,1755/33,1999 грн/євро.

На сьогодні 7 червня 2021 року встановив НБУ встановив курс на рівні 27,2914 гривень за долар

На курс гривні минулого тижня суттєво вплинули підсумки аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП, який відбувся у вівторок, 1 червня — до держбюджету було залучено чималу у порівнянні із результатами останніх аукціонів (25 травня від розміщення ОВДП було залучено тільки 5,9 млрд гривень) суму в 15,86 млрд гривень і повернення нерезидентів в українські державні цінні папері. Минулого тижня нерезиденти купили ОВДП на 1,83 млрд грн, ще тиждень перед тим — на 1 млрд грн, і тепер обсяг їх загальних вкладень в ОВДП досяг позначки 100,12 млрд гривень.

Нарощування нерезидентами портфелів українських ОВДП аналітик RoboForex Андрій Гойлов називає позитивним сигналом для української економіки, оскільки закордонні інвестори не створюють додаткового попиту на іноземні валюти для виведення капіталу в материнські юрисдикції, а керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин — сильним фактором підтримки гривні.

Загалом на користь зміцнення гривні, за словами голови департаменту макроекономічних досліджень ICU Сергія Ніколайчука, грали сезонні чинники, що в тому числі генерували значну пропозицію готівкової валюти, сприятливі умови торгівлі та відновлення світової економіки, стійкий приплив грошових переказів. "Внаслідок цього за 4 місяці 2021 року поточний рахунок згенерував відчутний профіцит — 1,3 млрд доларів. У травні, враховуючи високі показники експорту за даними митниці, з високою ймовірністю профіцит поточного рахунку збережеться", — зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Піковою для зростання курсу гривні минулого тижня стала середа, 2 червня. "У середу зміцнення гривні було настільки стрімким, що регулятор був змушений вийти на торги", — зазначає Андрій Гойлов. Значимості виходу Нацбанку на міжбанківські торги додає те, що востаннє перед цим регулятор купував валюту на міжбанку іще у середині березня 2021 року. Продавав — на початку квітня. Загалом 2 червня НБУ купив на торгах 20 млн доларів по курсу 27,32 грн/долар.

Такий вихід регулятора на міжбанк трохи сповільнив темпи девальвації іноземних валют на міжбанку 3 червня. "НБУ дав ринку сигнал про те, до яких меж він очікує зміцнення національної валюти", — каже Андрій Гойлов. Одна, уже у п’ятницю, 4 червня, Нацбанк знову був змушений "показувати свої межі" і вирулювати курс. У другій половині дня долар через низький попит і високу пропозицію почав скочуватися до рівня 27,20 грн/долар. Зазначимо, торги стартували у п’ятницю з котирувань 27,32/27,34 грн/долар. Щоб стабілізувати курс до рівня 27,25 грн/долар, НБУ довелось викупити на міжбанку іще 20 млн доларів. Проте стабілізувався курс ненадовго — до закриття міжбанку долар уже після виходу з нього регулятора подешевшав іще на 1 копійку. "НБУ зробив спробу збалансувати попит і пропозицiю на валюту, але пропозицiя валюти все ще бiльша. Тобто поки курс долара знижується — реакцiя ринку буде такою", — каже старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович.

Додаткову активність продавців валюти у п’ятницю Андрій Шевчишин також пов’язує із підготовкою до виплат зарплат, яка за законом має проводитися сьогодні, 7 червня.

"Крім цього гравці знаходиться в очікуванні відкриття ринку землі, що має позитивно відбитися на економічних тенденціях", — каже аналітик Forex Club. Такий фактор ще певний час матиме свій вплив на курс гривні.

Політичним фактором впливу на курс гривні Артем Беркович називає загострення стосунків між Україною і Білоруссю. "Поки не буде чітких орієнтирів по зміні політичних відносин між країнами (чи піде Білорусь на погіршення торгово-економічних зв'язків) — валютний ринок України буде стабільно жити під впливом монетарної політики НБУ і традиційного фактору попиту на валюту. Тобто очікуємо, що на період з 7 по 11 червня долар і євро в країні залишаться під тиском, а гривня буде стабільною. Середній курс продажу долара на готівковому ринку України буде в рамках 27,15-27,35 грн/долар, а євро 33,15-33,4 грн/євро", — прогнозує старший аналітик компанії Empori group.

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В свою чергу падіння курсу гривні до долара до рівня 27,65 грн/долар уже цього тижня прогнозує Андрій Гойлов. "Євро, швидше за все, зміцниться до позначки 33,40 грн/євро", — каже він.

Поступове зниження курсу долара контрольоване НБУ бачить у більш ширшому розрізі червня-липня Сергій Ніколайчук. "За найбільш вірогідного в червні-липні переважання інфляційного тиску на зміцнення гривні НБУ буде дозволяти курсу долара знижуватися поступово для приборкання інфляції, але стримуватиме різкі зміни курсу. Особливо, якщо на додаток до більш фундаментальних факторів з боку поточного рахунку платіжного балансу посилиться вплив і приплив гарячого капіталу нерезидентів у державні цінні папери", — зазначає він.

Тим часом НБУ продовжує укріплювати офіційний курс гривні і на сьогодні, 7 червня 2021 року, встановив його на рівні 27,2914 гривень за долар, що робить його на 5 копійок вищим, ніж у останній банківський день минулого тижня — п’ятницю.

Надія Михальчук