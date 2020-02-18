Суд оставил в должности главу Черновицкого облсовета, подозреваемого в получении взятки

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил в должности председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН.

Детектив и прокурор просили суд отстранить Мунтяна от должности на два месяца, поскольку тот может ее якобы использовать для препятствования следствию. В частности, подозреваемый якобы может незаконно влиять на свидетелей по делу; уничтожить, исказить или скрыть вещи и документы, важные для следствия.

Изучив ходатайство, следственный судья Тимур Хамзин отказал в его удовлетворении.

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Также стало известно, что Мунтян внес более 10 миллионов гривен залога, назначенного ему судом в качестве альтернативы аресту.

Кроме того, 17 февраля чиновник подал апелляцию на решение суда о мере пресечения. Ее рассмотрят 20 февраля.

Напомним, 13 февраля 2020 года Высший антикоррупционный суд избрал залог в размере 10 млн гривен в качестве меры пресечения председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, подозреваемому в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

А 4 февраля 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила уведомление о подозрении председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну в получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, в июле 2019 года глава Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.