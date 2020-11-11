Политика 1 час назад

Суд отказался рассматривать законность опроса Зеленского

ОАСК решил, что поданный иск нарушает правила объединения исковых требований в части их подсудности

Фото: сайт ОАСК Фото: сайт ОАСК
Фото: сайт ОАСК

Окружной административный суд Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским и проводившегося 25 октября около участков для голосования на местных выборах.

Как говорится в сообщении пресс-службы суда, решение принято на основании пункта 6 части 4 статьи 169 Кодекса административного судопроизводства.

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Отмечается, что исковые требования к президенту должны направляться в Верховный суд как первой инстанции, а к партии (в данном случае к "Слуге народа") — в другой суд. Соответственно, объединенные в исковом заявлении требования подсудны разным судам.

Напомним, данный иск был подан на прошлой неделе. Ранее, до проведения опроса, на проведение Зе-опроса пожаловался в ОАСК житель Ивано-Франковской области. Суд 23 октября рассмотрел этот вопрос и решил, что иск не обоснован, поскольку чье-либо намерение провести опрос не могло нарушить его права.

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Напомним, 26 октября в "Слуге народа" сообщили лишь о результатах опроса после обработки 74% анкет, однако данных об итогах дальнейшего подсчета не озвучивали.

5 ноября замглавы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила изданию "Гордон", что окончательные результаты готовы, но их публикацию "перенесли" и она ожидается лишь на следующей неделе.

В свою очередь, социологическая группа "Рейтинг" в рамках исследования электорального поведения украинцев 25 октября опросила голосовавших на выборах на предмет участия в опросе Зеленского, представив полученные данные в разрезе возраста, макрорегиона и партийных симпатий избирателей.

Ранее опрос с идентичными опросу 25 октября формулировками был проведен и 19 октября среди пользователей Telegram-сервиса "Опендатабот". Согласно его результатам, одну из идей — о свободной экономической зоне на Донбассе - поддержало явное меньшинство проголосовавших.

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