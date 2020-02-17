Суд отменил претензии налоговиков к "Энергоатому"

11 февраля Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 4 декабря 2019 года, которым был удовлетворен иск "Энергоатома" и отменено налоговое уведомление-решение №0002464204 от 04.07.2019 об увеличении суммы обязательства по платежу часть чистой прибыли на 353,6 млн грн.

Как сообщает Finbalance, суд первой инстанции пришел к выводу, что "Энергоатом" правомерно применил ставку 75% от чистой прибыли за I квартал 2019 года, которая подлежит уплате в госбюджет и действовала в день подачи отчетности (24 апреля 2019 года).

В то же время, налоговики высказывали мнение, что "Энергоатом" должен применить ставку 90% (начала действовать с 27 апреля 2019 года, когда вступили в силу новые правила после опубликования в "Правительственном курьере" соответствующего постановления Кабмина №363).

Согласно постановлению Шевченковского райсуда Киева, следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №32019100110000067 от 10 июля 2019 года относительно служебных лиц ГП "НАЭК "Энергоатом" по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 3 статьи 212 Уголовного кодекса "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Основанием для открытия этого уголовного дела стал факт применения руководством "Энергоатома" норматива отчисления части чистой прибыли по ставке 75%, а не 90% ("за что умышленно уклонились от уплаты части чистой прибыли (дохода) за I квартал 2019 году в размере 353,6 млн грн"), а также неуплата за I квартал 2019 года самостоятельно определенной суммы части прибыли, которая отчисляется в госбюджет на сумму 1,77 млрд грн (что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах).

20 августа 2019 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Офиса крупных налогоплательщиков ГФС к госпредприятию "Энергоатом" о взыскании части чистой прибыли в пользу госбюджета на сумму 1,65 млрд грн.

Налоговики ссылались на неуплату ответчиком в добровольном порядке самостоятельно определенной части чистой прибыли.

Летом 2019 года Офис крупных налогоплательщиков ГФС сообщал, что "Энергоатом" задекларировал 1,7 млрд грн этого платежа за I квартал, но заплатил только 115 млн грн. Также фискалы указывали на уголовную ответственность за неуплату части чистой прибыли, определяется как обязательный платеж, в такой значительной сумме.

По данным "Энергоатома", за 2019 год общая сумма начислений налогов в бюджеты всех уровней составила 15,48 млрд грн. При этом было уплачено 16,74 млрд грн.

По информации госпредприятия, на 31 декабря 2019 года его налоговая задолженность составляла 1,62 млрд грн.

"Энергоатом" — оператор четырех действующих атомных электростанций Украины.

Напомним, 11 декабря прошлого года следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели ряд обысков в НАЭК "Энергоатом".