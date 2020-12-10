  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 30 минут назад

Суд отменил приостановку рассмотрения иска об отмене национализации ПриватБанка

Решение по апелляционной жалобе суд принял спустя более чем год

Фото: kurs.com.ua Фото: kurs.com.ua
Фото: kurs.com.ua

Северный апелляционный хозяйственный суд 9 декабря отменил решение Хозяйственного суда Киева от 16 октября 2019 года о приостановлении производства по делу по иску бывших владельцев ПриватБанка об отмене договора купли-продажи акций банка государством. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

"Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиков по делу и действие так называемого "антиколомойского" закона, фактически возобновила производство по отмене национализации ПриватБанка", — сказано в нем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Данный иск подан бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским и кипрской компанией Triantal Investments Ltd, владевшей одним из крупнейших пакетов акций ПриватБанка до его национализации и принадлежащая Коломойскому и другому экс-совладельцу финучреждния Геннадию Боголюбову.

Они требуют отменить договор купли-продажи банка и истребовать его акции до рассмотрения другого иска Коломойского о признании незаконной национализации ПриватБанка. Сейчас этот иск рассматривается Шестым апелляционным административным судом.

Читайте также:
ПриватБанк закончил третий квартал с прибылью 21,3 млрд грн

Как отмечают юристы ПриватБанка, рассмотрение апелляционной жалобы депозитарного учреждения ООО "Солид Днепр" почти через год после приостановления производства по делу является нарушением процессуальных норм, поскольку ответчиком были пропущены сроки обращения в суд с такой жалобой.

При этом отмечается, что "Солид Днепр" ни разу не принимал участия в деле, рассмотрение дела просило "осуществить по существу на усмотрение суда", а обжалуемое постановление было вручено апеллянту еще 24 октября 2019 года.

В свою очередь, отметим, что накануне израильский суд решил рассматривать без задержек иск ПриватБанка к Коломойскому о выводе из финучреждения 600 млн долларов до его национализации в декабре 2016 года.

Напомним также, что в ноябре Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск ПриватБанка к компании Коломойского "Агротерминал", отсудив 1 млрд грн.

Тем временем ПриватБанк пожаловался в Высший совет правосудия на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, обязавшего возвратить братьям Суркисам 350 млн долларов, которые лежали на депозите в этом банке во время его национализации.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Украэрорух" требует от SkyUp 40 млн грн
"Украэрорух" требует от SkyUp 40 млн грн
Израильский суд рассмотрит без задержек иск ПриватБанка к Коломойскому о выводе $600 млн
Израильский суд рассмотрит без задержек иск ПриватБанка к Коломойскому о выводе $600 млн
Журналисты Вihus.info выиграли суд у Игоря Гладковского
Журналисты Вihus.info выиграли суд у Игоря Гладковского
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НКЦБФР завела на украинский фондовый рынок акции американских IT-гигантов

  3. Інтергал-Буд знов намагається почати будівництво на місці парку на Жмаченка

  4. Фондовый рынок: стало известно, какие акции скупают украинские биржевые инвесторы

  5. 19-летний сын депутата от ОПЗЖ Королевской "заработал" почти $24 млн в криптовалюте

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...