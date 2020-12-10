Суд отменил приостановку рассмотрения иска об отмене национализации ПриватБанка

Северный апелляционный хозяйственный суд 9 декабря отменил решение Хозяйственного суда Киева от 16 октября 2019 года о приостановлении производства по делу по иску бывших владельцев ПриватБанка об отмене договора купли-продажи акций банка государством. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

"Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиков по делу и действие так называемого "антиколомойского" закона, фактически возобновила производство по отмене национализации ПриватБанка", — сказано в нем.

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Данный иск подан бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским и кипрской компанией Triantal Investments Ltd, владевшей одним из крупнейших пакетов акций ПриватБанка до его национализации и принадлежащая Коломойскому и другому экс-совладельцу финучреждния Геннадию Боголюбову.

Они требуют отменить договор купли-продажи банка и истребовать его акции до рассмотрения другого иска Коломойского о признании незаконной национализации ПриватБанка. Сейчас этот иск рассматривается Шестым апелляционным административным судом.

Как отмечают юристы ПриватБанка, рассмотрение апелляционной жалобы депозитарного учреждения ООО "Солид Днепр" почти через год после приостановления производства по делу является нарушением процессуальных норм, поскольку ответчиком были пропущены сроки обращения в суд с такой жалобой.

При этом отмечается, что "Солид Днепр" ни разу не принимал участия в деле, рассмотрение дела просило "осуществить по существу на усмотрение суда", а обжалуемое постановление было вручено апеллянту еще 24 октября 2019 года.

В свою очередь, отметим, что накануне израильский суд решил рассматривать без задержек иск ПриватБанка к Коломойскому о выводе из финучреждения 600 млн долларов до его национализации в декабре 2016 года.

Напомним также, что в ноябре Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск ПриватБанка к компании Коломойского "Агротерминал", отсудив 1 млрд грн.