Суд отменил решение Одесского облсовета о региональном русском языке

Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о статусе русского как регионального языка. Об этом сообщил на своей странице в Facebook общественный деятель Святослав Литинский.

"Два года мы стучали в эти двери... и они открылись! В Одесской области (решение облсовета) — отменен региональный язык. Вчера соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными. Ранее мы уже добились отмены регионального языка в городе Одессе", — написал он.

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Статус регионального был предусмотрен законом об основах государственной языковой политики, вступившем в силу в августе 2012 года. Такой статус мог даваться местным советом языку, если количество его носителей составляет не менее 10% от населения соответствующей территории.

Однако 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал этот закон неконституционным, что автоматически предусматривает его отмену. Несмотря на это, региональные языки фактически действуют в отдельных общинах юго-восточной части Украины и Закарпатской области.

Напомним, что в ноябре уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявлял, что отдельные органы местного самоуправления до сих пор ведут делопроизводство на региональном языке, и призвал новоизбранных депутатов в соответствующих регионах отменить такую практику.

По его словам, речь идет об отдельны областных советах и советах местного уровня (городских, поселковых, сельских) в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.