Суд признал непричастность Imperial Tobacco Ukraine к монополизации дистрибуции сигарет

Верховный Суд 1 июня отменил решения предыдущих судебных инстанций и снял обвинения с компаний "Империал Тобако Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" в антиконкурентных согласованных действиях, выдвинутых Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Империал Тобако Юкрейн".

"Согласно заключению независимой судебной экспертизы и других многочисленных доказательств, предоставленных адвокатами компании, группа компаний "Империал Тобакко" в Украине не имела отношения к событиям на украинском рынке дистрибуции табачных изделий, в результате которых на рынке остался один дистрибьютор, и высшая судебная инстанция подтвердила отсутствие каких-либо нарушений антимонопольного законодательства в действиях компании. Обвинения АМКУ в сговоре и наложение штрафа на компании в размере 460 миллионов гривен являются неправомерными", — говорится в сообщении.

Генеральный директор "Империал Тобако Юкрейн" Растислав Чернак поблагодарил Верховный суд за решение, вынесенное в пользу компании.

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"Мы приветствуем решение Верховного Суда и считаем такой результат рассмотрения дела торжеством закона и справедливости. Наша компания всегда действовала полностью прозрачно и исключительно порядочно, выступая за справедливую и честную конкуренцию, соблюдая все антимонопольные законы не только в украинском законодательстве, но и принципы защиты экономической конкуренции, заложенные в законодательстве ЕС. Мы благодарим суд высшей инстанции за тщательное изучение материалов дела и объективность, несмотря на постоянное политическое давление. Убеждены, что такое справедливое решение суда является обнадеживающим знаком для всех иностранных инвесторов в Украине", — заявил он

Напомним, 10 октября 2019 года АМКУ вынес решение о наложении на четырех международных производителей табачных изделий, в том числе и "Империал Тобакко" в Украине, беспрецедентного в истории Украины штрафа на общую сумму 6,5 млрд. за антиконкурентные согласованные действия.

20 июля 2020 года Хозяйственный суд города Киева, куда компании группы "Империал Тобако" обратились с иском против АМКУ отклонил претензии компаний и вынес решение в пользу АМКУ.

21 июля 2020 года компания оплатила штраф в полном объеме — 460 миллионов гривен, чтобы предотвратить начисление дополнительной пени и избежать дальнейшего беспричинного и беспрецедентного давления на операционную деятельность компании со стороны АМКУ.

2 февраля 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд, куда компании обратились с апелляционной жалобой на незаконное решение Хозяйственного суда Киева, отказал в ее удовлетворении.

Компания не признала своей вины и обратилась в Верховный суд для защиты своих прав.

"Империал Тобако Юкрейн" и Акционерное общество "Империал Тобакко Продакшн Украина" — часть международной компании Imperial Brands. Компании обеспечивают производство и продажу табачной продукции для украинского рынка — бренды Davidoff, West, Jade, Parker & Simpson, "Прима Люкс". Около 50% продукции производится на экспорт для 20 стран. Численность персонала-700 человек. Компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине — в 2020 году в государственный бюджет было перечислено более 8,4 млрд. гривен.