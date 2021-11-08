Суд рассмотрит одно из громких дел Тупицкого

Дело бывшего главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого о незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ передано в суд. Об этом сообщает УНН.

"Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы (ст. 361 УК Украины)", — заявили в ОГП.

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Расследование установило, что бывший глава КСУ вместе с главным бухгалтером вмешались в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины — при подписании электронных бухгалтерских документов. В результате исказилась информацию об их действительном подписчике, нарушены процесс обработки информации, а также порядок ее маршрутизации.

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"В декабре 2020 года, после отстранения его от должности главы Суда он предоставил главному бухгалтеру незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него, в том числе для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания экс-главы за рубежом", — рассказали в Офисе генпрокурора о сути дела против Тупицкого.

По данным прокуратуры, неправомерно подписано более 200 электронных документов.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины временно остановил производство по делу об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. Напомним, Госказначейство заблокировало электронную подпись Тупицкого.