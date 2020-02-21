Суд разрешил ГБР силой привести Порошенко на допрос

Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод экс-президента Украины Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта 2020 года. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в ГБР.

В свою очередь, народный депутат Украины Александр Дубинский опубликовал в Facebook копию одного из постановлений суда, которое касается февральского допроса. В тексте отмечается, что суд таким образом удовлетворил ходатайство следователя ГБР Корецкого А.П.

Согласно этому решению, Порошенко зовут на допрос по делу, возбужденному 27 июня 2019 года по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст. 367 (служебная халатность) и ч.2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, решение суда было "тайное".

"Такую спешку и полное пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента, которое — попутно напоминаем — задокументировано на так называемых "пленках Трубы. Всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной зарубежной поездке Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля. Это является очевидным признаком прямой негласной и незаконной слежки за Порошенко со стороны действующей власти. Это то, что называют "полицейским государством"... Это "решение" нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также подадим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности", — написал адвокат на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) готовит документы, чтобы силой привести на допрос народного депутата Петра Порошенко.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) уже иницировали применение к экс-президенту Украины Петру Порошенко принудительного привода из-за его неявки на допрос, запланированный на 21 января 2020 года.

24 января 2020 года Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Также стало известно, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство о возможном завладении государственных средств бывшим Президентом Петром Порошенко по заявлению 11 депутатов Верховной Рады.

Отметим, что в декабре 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко в связи с тем, что он в феврале 2015 года согласовал своей подписью в Минске Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Как известно, Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых Государственным бюро расследований. Ранее стало известно, что следователи ГБР передали в Генеральную прокуратуру (ГПУ) проекты подозрения Петру Порошенко и представления в Верховную Раду Украины для согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Речь идет о подозрении в рамках уголовного производства о возможном осуществлении неправомерного влияния Петра Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП). Предположительно, Порошенко по президентской квоте, но в обход процедуры и судебного запрета, остановившего конкурс, назначил двух членов ВСП. В Госбюро это квалифицируют как действия, направленные на захват государственной власти (часть 3 статьи 109 УК Украины) и злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины).

Также в Госбюро готовят еще одно подозрение пятому президенту. Речь идет о деле по факту возможного незаконного назначения на должность первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко.

24 января 2020 года Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Также стало известно, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство о возможном завладении государственных средств бывшим Президентом Петром Порошенко по заявлению 11 депутатов Верховной Рады.

Отметим, что в декабре 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко в связи с тем, что он в феврале 2015 года согласовал своей подписью в Минске Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Как известно, Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых Государственным бюро расследований. Ранее стало известно, что следователи ГБР передали в Генеральную прокуратуру (ГПУ) проекты подозрения Петру Порошенко и представления в Верховную Раду Украины для согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Речь идет о подозрении в рамках уголовного производства о возможном осуществлении неправомерного влияния Петра Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП). Предположительно, Порошенко по президентской квоте, но в обход процедуры и судебного запрета, остановившего конкурс, назначил двух членов ВСП. В Госбюро это квалифицируют как действия, направленные на захват государственной власти (часть 3 статьи 109 УК Украины) и злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины).

Также в Госбюро готовят еще одно подозрение пятому президенту. Речь идет о деле по факту возможного незаконного назначения на должность первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко.