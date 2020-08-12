Суд снова обязал восстановить Бочковского в должности главы ГСЧС

30 июля Окружной административный суд города Киева (ОАСК) в очередной раз обязал Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) восстановить Сергея Бочковского в должности председателя ведомства без получения дополнительных решений Кабинета министров Украины (КМУ) или любых других дополнительных документов.

Как сообщил адвокат АО AVER LEX Владимир Енич, представляющий интересы Сергея Бочковского, ГСЧС должна немедленно выполнить решение трех судебных инстанций.

По словам адвоката, на сегодняшний день сторона защиты уже получила решение трех судебных инстанций.

"Окружной административный суд восстановил Сергея Бочковского в должности еще 26 апреля 2018 года. Тогда признаны противоправными Распоряжение Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 года об увольнении, соответствующий Приказ ГСЧС, а Сергей Бочковский восстановлен в должности с момента увольнения… Это решение 7 августа 2018 года подтвердил Киевский апелляционный административный суд, а 11 июня 2020 года Кассационный суд в составе Верховного суда поставил точку в наших спорах с ГСЧС. Наконец Окружной административный суд города Киева постановлением от 30 июля 2020 года отклонил все жалобы представителей ГСЧС и постановил, что исполнение судебного решения по возобновлению Сергея Бочковского в должности главы ГСЧС не требует дополнительного решения со стороны КМУ", — рассказал Енич.

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Он также отметил, что ГСЧС за это время не допустила Сергея Бочковского к работе, не начислила трудовой стаж и не выдала трудовую книжку.

"В связи с этим решением Окружного административного суда новое развитие может получить и инициированное защитой Сергея Бочковского уголовное дело против ГСЧС из-за неисполнение судебного решения. Напоминаю, это производство было открыто Государственным бюро расследований в декабре 2018 года по статье 382 Уголовного кодекса Украины", — добавил Енич.

Напомним, Бочковского задержали 25 мая 2015 года прямо на заседании правительства и в тот же день его уволили с должности. Чиновника обвинили в коррупционных схемах, сейчас это дело находится на рассмотрении в Шевченковском районном суде Киева.

В апреле 2018 года ОАСК признал увольнение Бочковского незаконным и обязал выплатить ему компенсацию, а в августе 2018 года это решение также было поддержано Киевским апелляционным административным судом.