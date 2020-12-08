Суд вынес первые приговоры по событиям в Новых Санжарах

Новосанжарский районный суд в Полтавской области вынес приговор двум фигурантам, которые бросали камни и кирпичи в полицию в феврале 2020 года, когда в Новые Санжары привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Валентина Рябуха, передает "Громадське".

Как отмечает Рябуха, Константин Бигдан и Михаил Галака заключили сделку со следствием и были осуждены за массовые беспорядки до 5 лет с испытательным сроком в 1 год.

По данным следствия, 20 февраля 2020 года неустановленный правоохранителями человек организовал через интернет массовые противостояния из-за обсервации граждан, которых эвакуировали из Китая, где эпидемия уже набирала обороты.

В сообщении отмечается, что подозреваемые Бигдан и Галака бросали камни и кирпичи в стражей порядка, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными. В результате пострадали пять правоохранителей.

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Помимо этого, адвокат Михаила Галаки Игорь Дычук рассказал, что ранее соглашение заключили еще несколько задержанных. Среди них двое жителей Новых Санжар.

Всего правоохранители сообщали о 10 подозрениях по факту массовых беспорядков в феврале 2020 года и восьми уголовных производствах.

Напомним, 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД "Новые Санжары" в Полтавской области.

В день их прибытия в Новые Санжары местные жители устроили акции протеста против размещения эвакуированных из Китая в их населенном пункте. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми.

По данным МВД, из-за беспорядков травмы получили более 10 полицейских. Из-за протестов в поселке задержали 24 человека.

Кроме местных жителей в беспорядках принимали участие и иногородние подстрекатели.