Суд вынес первые приговоры по событиям в Новых Санжарах

Новосанжарский районный суд в Полтавской области вынес приговор двум фигурантам, которые бросали камни и кирпичи в полицию в феврале 2020 года, когда в Новые Санжары привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.
Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Валентина Рябуха, передает "Громадське".
Как отмечает Рябуха, Константин Бигдан и Михаил Галака заключили сделку со следствием и были осуждены за массовые беспорядки до 5 лет с испытательным сроком в 1 год.
По данным следствия, 20 февраля 2020 года неустановленный правоохранителями человек организовал через интернет массовые противостояния из-за обсервации граждан, которых эвакуировали из Китая, где эпидемия уже набирала обороты.
В сообщении отмечается, что подозреваемые Бигдан и Галака бросали камни и кирпичи в стражей порядка, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными. В результате пострадали пять правоохранителей.
Помимо этого, адвокат Михаила Галаки Игорь Дычук рассказал, что ранее соглашение заключили еще несколько задержанных. Среди них двое жителей Новых Санжар.
Всего правоохранители сообщали о 10 подозрениях по факту массовых беспорядков в феврале 2020 года и восьми уголовных производствах.
Напомним, 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД "Новые Санжары" в Полтавской области.
В день их прибытия в Новые Санжары местные жители устроили акции протеста против размещения эвакуированных из Китая в их населенном пункте. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми.
По данным МВД, из-за беспорядков травмы получили более 10 полицейских. Из-за протестов в поселке задержали 24 человека.
Кроме местных жителей в беспорядках принимали участие и иногородние подстрекатели.