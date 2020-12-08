Происшествия 20 минут назад

Суд вынес первые приговоры по событиям в Новых Санжарах

Двое фигурантов заключили сделку со следствием и были осуждены за массовые беспорядки до 5 лет с испытательным сроком в 1 год

Массовіе беспорядки в Новых Санжарах. Фото: скриншот YouTube Массовіе беспорядки в Новых Санжарах. Фото: скриншот YouTube
Массовіе беспорядки в Новых Санжарах. Фото: скриншот YouTube

Новосанжарский районный суд в Полтавской области вынес приговор двум фигурантам, которые бросали камни и кирпичи в полицию в феврале 2020 года, когда в Новые Санжары привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Валентина Рябуха, передает "Громадське".

Кратко и по делу в Telegram

Как отмечает Рябуха, Константин Бигдан и Михаил Галака заключили сделку со следствием и были осуждены за массовые беспорядки до 5 лет с испытательным сроком в 1 год.

По данным следствия, 20 февраля 2020 года неустановленный правоохранителями человек организовал через интернет массовые противостояния из-за обсервации граждан, которых эвакуировали из Китая, где эпидемия уже набирала обороты.

В сообщении отмечается, что подозреваемые Бигдан и Галака бросали камни и кирпичи в стражей порядка, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными. В результате пострадали пять правоохранителей.

Читайте также:
В Новых Санжарах закончился карантин для эвакуированных из Китая украинцев

Помимо этого, адвокат Михаила Галаки Игорь Дычук рассказал, что ранее соглашение заключили еще несколько задержанных. Среди них двое жителей Новых Санжар.

Всего правоохранители сообщали о 10 подозрениях по факту массовых беспорядков в феврале 2020 года и восьми уголовных производствах.

Напомним, 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД "Новые Санжары" в Полтавской области.

В день их прибытия в Новые Санжары местные жители устроили акции протеста против размещения эвакуированных из Китая в их населенном пункте. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми.

По данным МВД, из-за беспорядков травмы получили более 10 полицейских. Из-за протестов в поселке задержали 24 человека.

Кроме местных жителей в беспорядках принимали участие и иногородние подстрекатели. 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Новый "коронавирус": в Индии более 300 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни
Новый "коронавирус": в Индии более 300 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни
В Украине за сутки зафиксировали более 8 600 новых случаев заражения коронавирусом
В Украине за сутки зафиксировали более 8 600 новых случаев заражения коронавирусом
Ученые из Китая предупредили о наличии у летучих мышей новых видов коронавируса
Ученые из Китая предупредили о наличии у летучих мышей новых видов коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. МАУ просит помощи: денег нет, 140 пилотов хотят уволить, а остальным грозит потеря прав

  3. Почему на самом деле кандидат от Зеленского не смог победить на выборах в Кривом Роге

  4. Украина побила абсолютный рекорд по экспорту меда

  5. Харьковчанам пообещали возвращение Кернеса к Новому Году

Ивент
В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп
В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп
Главная задача ивента — это создать за 2 дня свою креативную идею, чтобы после — воплотить в жизнь
Загрузка...