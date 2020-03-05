Финансы 40 минут назад

Судьи просят на зарплату 13,7 млрд грн — Минфин

Всего Государственная судебная администрация предлагает увеличить ее финансирование на 25,5 млрд грн

Судьи просят на зарплату 13,7 млрд грн — Минфин Судьи просят на зарплату 13,7 млрд грн — Минфин
Фото: УНИАН

Государственная судебная администрация в 2021 году предлагает увеличить финансирование вознаграждения и оплаты труда аппарата судей на 13,7 млрд грн.

Об этом говорится в письме о ходе подготовки Бюджетной декларации на 2021-2023 годы, обнародованном на сайте Министерства финансов, передает "Интерфакс-Украина".

"Дополнительный объем необходим для (…) обеспечения предусмотренного законодательством уровня судейского вознаграждения и оплаты труда сотрудников аппарата судей (дополнительно нужно 13,7 млрд грн)", — указало министерство в обнародованном в четверг документе.

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Согласно изложенным в письме предложениям судебной администрации, выполнение гарантированных государством решений суда в 2021 году потребует дополнительных 4,1 млрд грн.

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Всего Государственная судебная администрация предлагает увеличить ее финансирование на 25,5 млрд грн.

Напомним, в феврале 2020 года доходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше показателей февраля 2019 года.

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