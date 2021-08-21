Сумма и количество безналичных операций в Украине выросли почти на треть — НБУ

За первое полугодие 2021 года общее количество операций (безналичных и по получению наличности) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками составило 3 ​млрд ​598,3 млн штук, а их сумма достигла 2 трлн 305,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество и сумма указанных операций выросли на треть (31,2% и 29,2% соответственно).

В Нацбанке отмечают, что в первом полугодии текущего года безналичные операции уверенно преобладали среди всех операций с платежными картами по количеству и сумме. В частности, девять из десяти операций были безналичными (почти 90% от общего количества операций с платежными карточками).

Доля безналичных операций по сумме составила 60,6% от всех операций с карточками. В прошлом году по итогам аналогичного периода эти показатели составляли 86,1% и 55,1% соответственно.

Всего за шесть месяцев 2021 года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на треть (36%) и составила 3 млрд 220 млн штук, а сумма выросла на 42% и достигла 1 трлн 398,2 млрд грн.

При этом, четверть безналичных операций — оплата товаров и услуг в сети Интернет

По информации НБУ, анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в январе — июне больше всего операций с использованием карточек приходилось:

по количеству — на расчеты в торговых сетях — 51% (или 1642 млн шт.),

по сумме — на переводы с карты на карту — 43% (или 604 млрд грн).

Средний чек одной операции в торговой сети в первом полугодии этого года составил 231 грн (год назад — 223 грн), а операции по переводу с карты на карту — 1 тысяча 441 грн (год назад — 1 тысяча 420 грн).

Кроме этого, за этот период средняя сумма сделки в сети Интернет по оплате товаров и услуг составила 404 грн. Примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежной картой году осуществлялась в сети Интернет для оплаты товаров и услуг (26% и 24% соответственно). Это почти 338,7 млрд грн за январь — июнь 2021 года.

За последние полгода общее количество платежных карт в Украине выросла на 4% и составила 76 млн штук, из которых 54,3% (41,3 млн штук) использовались в июне для проведения расходных операций.

В Нацбанке информируют, что в июне количество бесконтактных карт, которые использовали для осуществления операций, достигло почти 15,1 млн штук. Примерно каждая десятая активная в июне платежная карта — токенизована. Их количество составляет 4,8 млн штук, что в 1,7 раза больше, чем год назад.

Соответственно меньше трети операций в торговых pos-терминалах по сумме и по количеству осуществлялась с физическим считыванием данных с носителя карты (29,4%). Остальные две трети операций — это бесконтактные операции (операции с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). В первом полугодии 2021 года их сумма составила почти 268 млрд грн.

По информации НБУ, за прошлый год инфраструктура для осуществления безналичных расчетов существенно расширилась. Так, количество точек продаж, которые принимают платежные карты, выросла на 20% — до 356 тысяч, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Также почти на 20% за год выросла сеть торговых pos-терминалов в Украине — до 406,4 тысяч (в первом полугодии 2020 года — 340,6 тысяч). Из них около 90% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.

Количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 июля 2021года составляла около 10 тысяч штук, а годом ранее их насчитывалось 8,5 тысяч штук на 1 млн населения).

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года количество бесконтактных карт выросло на 10%, а каждая десятая платежная карта — токенизована, то есть расчеты проходят через смартфон или другие устройства.

Напомним, почти половина украинцев (49%) готовы полностью отказаться от оплаты наличными в будущем.